تمكن عناصر حرس الحدود الجزائرية خلال الأسبوع الماضي بولاية إيليزي، من إحباط محاولة تهريب رؤوس إبل قادمة من دولة ليبيا، و حجز 65 رأسا وتوقيف رعية تشادي، كان بصدد إدخالها عبر الشريط الحدودي إلى التراب الجزائري.
العملية تمت وحسب مصادر مطلعة، خلال الأسبوع الماضي، عندما كانت دورية لحرس الحدود، تقوم بدورية مراقبة على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، وبالضبط بمنطقة زرزاتين البترولية، التابعة إقليميا لبلدية إن أمناس بولاية ايليزي، قبل أن يتم ضبط مجموعة كبيرة من الإبل مجموعها 65 رأسا، ليتبين بأن معها راع من جنسية افريقية، تم التأكد من هويته وبأنه من دولة تشاد، حيث كان بصدد تهريبها من ليبيا، وإدخالها إلى التراب الجزائري عبر الشريط الحدودي، ليتم اقتياد الرعية التشادي إلى فرقة الدرك الوطني، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إن أمناس، فيما تم تسليم رؤوس الإبل إلى الجمارك الجزائرية، بحيث كان من المنتظر أن يقام مزاد علني من أجل بيعها، حسب ما تنص عليه القوانين، فيما توقف هذا المزاد لأسباب مجهولة، والتي من المرجح بأن يكون مالك الإبل الليبي قد تدخل من أجل توقيف بيعها في المزاد، وذلك لكونه مالكها الأصلي وله الحق في استرجاعها إن كانت قد سرقت منه.
وحسب مربي إبل محليين، فإن الموقوف الحامل للجنسية التشادية، يعمل كراع لدى أحد مربي الإبل الليبيين، ينحدر بالضبط بمنطقة الزنتان، حيث أن الراعي استغل تواجده لوحده، قبل أن يقوم بسرقتها ثم تهريبها وإدخالها إلى الجزائر، فيما أكدت مصادر للشروق بأن سبب إقدامه على هذا الفعل، هو عدم تلقي أجرته منذ عدة أشهر.
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تشادي يسرق 65 رأس إبل من ليبيا ويهرّبها إلى الجزائر
م. روابح
تمكن عناصر حرس الحدود الجزائرية خلال الأسبوع الماضي بولاية إيليزي، من إحباط محاولة تهريب رؤوس إبل قادمة من دولة ليبيا، و حجز 65 رأسا وتوقيف رعية تشادي، كان بصدد إدخالها عبر الشريط الحدودي إلى التراب الجزائري.
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العملية تمت وحسب مصادر مطلعة، خلال الأسبوع الماضي، عندما كانت دورية لحرس الحدود، تقوم بدورية مراقبة على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، وبالضبط بمنطقة زرزاتين البترولية، التابعة إقليميا لبلدية إن أمناس بولاية ايليزي، قبل أن يتم ضبط مجموعة كبيرة من الإبل مجموعها 65 رأسا، ليتبين بأن معها راع من جنسية افريقية، تم التأكد من هويته وبأنه من دولة تشاد، حيث كان بصدد تهريبها من ليبيا، وإدخالها إلى التراب الجزائري عبر الشريط الحدودي، ليتم اقتياد الرعية التشادي إلى فرقة الدرك الوطني، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إن أمناس، فيما تم تسليم رؤوس الإبل إلى الجمارك الجزائرية، بحيث كان من المنتظر أن يقام مزاد علني من أجل بيعها، حسب ما تنص عليه القوانين، فيما توقف هذا المزاد لأسباب مجهولة، والتي من المرجح بأن يكون مالك الإبل الليبي قد تدخل من أجل توقيف بيعها في المزاد، وذلك لكونه مالكها الأصلي وله الحق في استرجاعها إن كانت قد سرقت منه.
وحسب مربي إبل محليين، فإن الموقوف الحامل للجنسية التشادية، يعمل كراع لدى أحد مربي الإبل الليبيين، ينحدر بالضبط بمنطقة الزنتان، حيث أن الراعي استغل تواجده لوحده، قبل أن يقوم بسرقتها ثم تهريبها وإدخالها إلى الجزائر، فيما أكدت مصادر للشروق بأن سبب إقدامه على هذا الفعل، هو عدم تلقي أجرته منذ عدة أشهر.