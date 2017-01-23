أعلنت شركة إل جي الكترونيكس (LG) أنها حققت أرباحًا تشغيلية لعام 2016 تبلغ قيمتها 1.34 تريليون وون كوري (116 مليار دولار)، وذلك بزيادة 12.2 بالمائة عن أرباحها التشغيلية لعام 2015.
وذكرت شركة "أل.جي-LG" الجزائر في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن ذلك يرجع بصورة أساسية إلى مبيعاتها الكبيرة في قطاعات الأجهزة المنزلية وحلول الهواء ووسائل الترفيه المنزلي.
وأشار بيان "أل.جي" إلى أنها حققت في عام 2016 كاملا إيرادات بلغت 55.37 ترليون وون كوري (47.92 مليار دولار)، وبلغ صافي الدخل 126.3 مليار وون كوري (109.31 مليون دولار أمريكي).
وقد وصلت مبيعات الربع الأخير منلعام 2016 إلى 14.78 تريليون وون كوري (12.79 مليار دولار) وذلك أعلى بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته، ومرتفعة بنسبة 1.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق 2015.
وسجلت شركة "أل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء، وشركة "أل جي" للترفيه المنزلي في عام 2016 أقوى أرباحهما التشغيلية على الإطلاق حتى اليوم، إلا أنه بنتيجة الخسائر الناجمة عن قطاعي الهواتف النقالة ومكونات المركبات، بلغت خسارة "أل جي" الصافية في الربع الأخير من العام 258.80 مليار وون كوري (223.98 مليون دولار أمريكي).
وبلغت إيرادات شركة "إل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء 17.23 تريليون وون (14.92 مليار دولار أمريكي) لعام 2016 كاملًا، و4.04 تريليون وون كوري (3.50 مليار دولار) في الربع الرابع منه.
وأعلنت شركة "أل.جي" للهواتف النقالة عن إيرادات تبلغ 2.90 تريليون وون كوري (2.51 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2016، بزيادة قدرها 15.4 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبيعات القوية لهاتفها الذكي العالي المستوى الجديد "في 20"، إلا أن الأرباح تأثرت سلبًا بضعف مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس وتكلفة الاستثمارات والتسويق العالية فيها.
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بزيادة 12.2 بالمائة عن سنة 2015
أرباح تشغيلية بـ 116 مليار دولار لـ "LG" في 2016
حسان.ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أعلنت شركة إل جي الكترونيكس (LG) أنها حققت أرباحًا تشغيلية لعام 2016 تبلغ قيمتها 1.34 تريليون وون كوري (116 مليار دولار)، وذلك بزيادة 12.2 بالمائة عن أرباحها التشغيلية لعام 2015.
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وذكرت شركة "أل.جي-LG" الجزائر في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن ذلك يرجع بصورة أساسية إلى مبيعاتها الكبيرة في قطاعات الأجهزة المنزلية وحلول الهواء ووسائل الترفيه المنزلي.
وأشار بيان "أل.جي" إلى أنها حققت في عام 2016 كاملا إيرادات بلغت 55.37 ترليون وون كوري (47.92 مليار دولار)، وبلغ صافي الدخل 126.3 مليار وون كوري (109.31 مليون دولار أمريكي).
وقد وصلت مبيعات الربع الأخير منلعام 2016 إلى 14.78 تريليون وون كوري (12.79 مليار دولار) وذلك أعلى بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته، ومرتفعة بنسبة 1.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق 2015.
وسجلت شركة "أل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء، وشركة "أل جي" للترفيه المنزلي في عام 2016 أقوى أرباحهما التشغيلية على الإطلاق حتى اليوم، إلا أنه بنتيجة الخسائر الناجمة عن قطاعي الهواتف النقالة ومكونات المركبات، بلغت خسارة "أل جي" الصافية في الربع الأخير من العام 258.80 مليار وون كوري (223.98 مليون دولار أمريكي).
وبلغت إيرادات شركة "إل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء 17.23 تريليون وون (14.92 مليار دولار أمريكي) لعام 2016 كاملًا، و4.04 تريليون وون كوري (3.50 مليار دولار) في الربع الرابع منه.
وأعلنت شركة "أل.جي" للهواتف النقالة عن إيرادات تبلغ 2.90 تريليون وون كوري (2.51 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2016، بزيادة قدرها 15.4 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبيعات القوية لهاتفها الذكي العالي المستوى الجديد "في 20"، إلا أن الأرباح تأثرت سلبًا بضعف مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس وتكلفة الاستثمارات والتسويق العالية فيها.