الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: تجربة مصالح الأمن الجزائرية أضحت مرجعا لقادة الشرطة العرب

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، خلال اطلاعه على المنشآت الأمنية التي تزخر بها الشرطة الجزائرية، على غرار مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني ومخبر الشرطة العلمية والتقنية، أن الشرطة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في مجال الاهتمام بمفهوم حقوق الإنسان في العمل الأمني، بالنظر إلى ما تم تحقيقه من إنجازات مهمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد الأمين العام لوزراء الداخلية العرب بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني أصبحت مرجعا يقتدى به وأن تجربتها الأمنية عرضت مؤخرا في مؤتمر مديري وقادة الشرطة العرب وكانت محط إعجاب من قبل الدول العربية، وهو ما أهلها لأن تتبوأ مكانة مهمة بين الدول.