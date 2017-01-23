فيما اكتفى مُغني الراب كريم "الغانغ"، بتشويق متابعيه عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك"، بنشره مجموعة من الصور التي جمعته بالسفيرة الأمريكية في الجزائر دون الكشف عن فحوى اللقاء، قائلا: "كنت اليوم فـي ضيافة السيدة "بولاشيك جوان" سفيرة أمريكا في الجزائر، وكان لنا حديث في العديد من المواضيع.. المستجدات عن قريب خاوتي"، خص "الغانغ" حصريا "الشروق" بتفاصيل المشروع الذي سيجمعه بالسفيرة الأمريكية.
بداية، كشف "الغانغ" للشروق أن لقاءه بالسفيرة الأمريكية تم داخل مقر السفارة ببلدية الأبيار بالعاصمة، بعد دعوة رسمية تلقاها رفقة عدد من نشطاء "الفايسبوك" وبعض الوجوه التلفزيونية على غرار خالد درارني، مقدم نشرات الأخبار باللغة الفرنسية على "الشروق نيوز"، وأدمن صفحة إذاعة "جيل FM" على "فايسبوك"، بالإضافة لمُغني الراب عزو هودكيلر وفريد كلاميتي وأيضا ممثلي من السفارة الأمريكية في القدس.. لافتا (الغانغ) أن موضوع الحديث بينه وبين السفيرة الأمريكية دار حول واقع مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على شباب العالم، الراب، والثورة الجزائرية التي أبدت "بولاشيك" حسبه إعجابها الشديد ببطولاتها.
وعن إصراره لقاء السفيرة الأمريكية بالوشاح الفلسطيني، كما تظهره الصور، والمكتوب عليه "القدس أمانتي" باللغة العربية والانجليزية، قال الغانغ: "أصريت على ذلك لأنني أعتبر فلسطين دائما هي قضيتي وأن الاختلاف حق والاحترام واجب".
هذا وكشف مُحّدث "الشروق" حصريا، عن مشروع مسابقته مع السفارة الأمريكية "وان تو ثري راب" التي ستنطلق يوم 12 فيفري الجاري، والذي ستتبناه السفارة. قائلا: "الفكرة ليست بالجديدة، فقد كانت لدينا لقاءات من قبل مع خلية الإعلام في السفارة وهي عبارة عن مسابقة لشباب الراب باللغة الانجليزية، علما أن الفائز فيها ستمنحه السفارة تأشيرة سفر يزور فيها مدينة نيويورك لمدة أسبوع.. وعليه، فإن كل مواهب وهواة أغنية الراب مدعوون اليوم للمشاركة في هذه المسابقة، التي تتيح لهم فرصة إيصال صوتهم وقضاياهم للعالم أجمع من خلالها.. خاصة وكلنا يعرف تأثير أغنية الراب على الشارع الأمريكي".
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كشف حصريا عن تفاصيل المسابقة التي ستتبناها بولاشيك جوان
كريم الغانغ في ضيافة السفيرة الأمريكية بوشاح "القدس أمانتي"!
رابح. ع
فيما اكتفى مُغني الراب كريم "الغانغ"، بتشويق متابعيه عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك"، بنشره مجموعة من الصور التي جمعته بالسفيرة الأمريكية في الجزائر دون الكشف عن فحوى اللقاء، قائلا: "كنت اليوم فـي ضيافة السيدة "بولاشيك جوان" سفيرة أمريكا في الجزائر، وكان لنا حديث في العديد من المواضيع.. المستجدات عن قريب خاوتي"، خص "الغانغ" حصريا "الشروق" بتفاصيل المشروع الذي سيجمعه بالسفيرة الأمريكية.
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بداية، كشف "الغانغ" للشروق أن لقاءه بالسفيرة الأمريكية تم داخل مقر السفارة ببلدية الأبيار بالعاصمة، بعد دعوة رسمية تلقاها رفقة عدد من نشطاء "الفايسبوك" وبعض الوجوه التلفزيونية على غرار خالد درارني، مقدم نشرات الأخبار باللغة الفرنسية على "الشروق نيوز"، وأدمن صفحة إذاعة "جيل FM" على "فايسبوك"، بالإضافة لمُغني الراب عزو هودكيلر وفريد كلاميتي وأيضا ممثلي من السفارة الأمريكية في القدس.. لافتا (الغانغ) أن موضوع الحديث بينه وبين السفيرة الأمريكية دار حول واقع مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على شباب العالم، الراب، والثورة الجزائرية التي أبدت "بولاشيك" حسبه إعجابها الشديد ببطولاتها.
وعن إصراره لقاء السفيرة الأمريكية بالوشاح الفلسطيني، كما تظهره الصور، والمكتوب عليه "القدس أمانتي" باللغة العربية والانجليزية، قال الغانغ: "أصريت على ذلك لأنني أعتبر فلسطين دائما هي قضيتي وأن الاختلاف حق والاحترام واجب".
هذا وكشف مُحّدث "الشروق" حصريا، عن مشروع مسابقته مع السفارة الأمريكية "وان تو ثري راب" التي ستنطلق يوم 12 فيفري الجاري، والذي ستتبناه السفارة. قائلا: "الفكرة ليست بالجديدة، فقد كانت لدينا لقاءات من قبل مع خلية الإعلام في السفارة وهي عبارة عن مسابقة لشباب الراب باللغة الانجليزية، علما أن الفائز فيها ستمنحه السفارة تأشيرة سفر يزور فيها مدينة نيويورك لمدة أسبوع.. وعليه، فإن كل مواهب وهواة أغنية الراب مدعوون اليوم للمشاركة في هذه المسابقة، التي تتيح لهم فرصة إيصال صوتهم وقضاياهم للعالم أجمع من خلالها.. خاصة وكلنا يعرف تأثير أغنية الراب على الشارع الأمريكي".