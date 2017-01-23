توفي في مصلحة الإنعاش بمستشفى، ابن سينا الجامعي بعنابة، الثلاثاء، مختل عقليا نقل الليلة قبل الماضية، في حالة خطيرة جدا من مستشفى الرازي للأمراض العقلية، عقب شجار حاد مع نزيل معه في نفس الجناح، والمتواجد أيضا في حالة خطيرة حسب مصادر "الشروق".
واستنادا إلى المعلومات المتوفرة حول الحادثة فإنّ النزيل الذي لفظ أنفاسه، صباح الثلاثاء يدعى ب.ح يبلغ من العمر 40 سنة، توفي متأثرا بضربة قضيب حديدي، وجهها له ليلة الإثنين نزيل آخر يدى "ع .ع" البالغ من العمر 45 سنة، إثر نشوب شجار حاد بين الطرفين على خلفية محاولة أحدهما، الاعتداء على الآخر حسب مصدر، فحاول الدفاع عن نفسه وأبرح المعتدي ضربا قبل أن يفاجئه الأخير بضربة أداة صلبة على مستوى الرأس، أين وقع أرضا رغم محاولة مدير المستشفى والطاقم المناوب فض الشجار العنيف، ونقل المختلان على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي ابن سينا، أين فارق الضحية "ب.ح" صباح الثلاثاء، الحياة متأثرا بنزيف دموي حاد، أفقده كمية هائلة من الدماء نتيجة الضربة القاسية، التي تلقاها على مستوى الرأس، فيما يرقد المعتدي "ع .ع" في غرفة الإنعاش في وضع صحي حرج جدا بين الموت والحياة حسب مصدر طبي أكد أنه تعرض كذلك لضربات وكدمات وجروح خطيرة من طرف الضحية.
وحسب المصدر المطلع دائما، فإنّ المدعو "ع. ع" نقل قبل أيام إلى مستشفى أبي بكر الرازي للأمراض العقلية عقب محاولته الاعتداء على شقيقته في مقر سكناهما، الأمر الذي اضطر عائلته إلى تحويله فورا إلى المراقبة الطبية من طرف المختصين بالمستشفى، قبل أن يعاود الكرة مع نزيل آخر كان معه في نفس الجناح، وهو الضحية "ب.ح" الذي فارق الحياة صباح الثلاثاء متأثرا بجراحه. وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في هذه الحادثة.
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فيما يرقد آخر بمصلحة الإنعاش
مقتل نزيل في شجار بمستشفى الأمراض العقلية بعنابة
آمال رمضاني
توفي في مصلحة الإنعاش بمستشفى، ابن سينا الجامعي بعنابة، الثلاثاء، مختل عقليا نقل الليلة قبل الماضية، في حالة خطيرة جدا من مستشفى الرازي للأمراض العقلية، عقب شجار حاد مع نزيل معه في نفس الجناح، والمتواجد أيضا في حالة خطيرة حسب مصادر "الشروق".
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واستنادا إلى المعلومات المتوفرة حول الحادثة فإنّ النزيل الذي لفظ أنفاسه، صباح الثلاثاء يدعى ب.ح يبلغ من العمر 40 سنة، توفي متأثرا بضربة قضيب حديدي، وجهها له ليلة الإثنين نزيل آخر يدى "ع .ع" البالغ من العمر 45 سنة، إثر نشوب شجار حاد بين الطرفين على خلفية محاولة أحدهما، الاعتداء على الآخر حسب مصدر، فحاول الدفاع عن نفسه وأبرح المعتدي ضربا قبل أن يفاجئه الأخير بضربة أداة صلبة على مستوى الرأس، أين وقع أرضا رغم محاولة مدير المستشفى والطاقم المناوب فض الشجار العنيف، ونقل المختلان على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي ابن سينا، أين فارق الضحية "ب.ح" صباح الثلاثاء، الحياة متأثرا بنزيف دموي حاد، أفقده كمية هائلة من الدماء نتيجة الضربة القاسية، التي تلقاها على مستوى الرأس، فيما يرقد المعتدي "ع .ع" في غرفة الإنعاش في وضع صحي حرج جدا بين الموت والحياة حسب مصدر طبي أكد أنه تعرض كذلك لضربات وكدمات وجروح خطيرة من طرف الضحية.
وحسب المصدر المطلع دائما، فإنّ المدعو "ع. ع" نقل قبل أيام إلى مستشفى أبي بكر الرازي للأمراض العقلية عقب محاولته الاعتداء على شقيقته في مقر سكناهما، الأمر الذي اضطر عائلته إلى تحويله فورا إلى المراقبة الطبية من طرف المختصين بالمستشفى، قبل أن يعاود الكرة مع نزيل آخر كان معه في نفس الجناح، وهو الضحية "ب.ح" الذي فارق الحياة صباح الثلاثاء متأثرا بجراحه. وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في هذه الحادثة.