لبى مئات العمال التابعين لعدة قطاعات ببجاية، نداء نقابة "السناباب"، بتنظيم إضراب عن العمل، ومسيرة انطلقت من ساحة دار الثقافة لبجاية، باتجاه مقر الولاية، للتنديد بقانون المالية 2017، وكذا قانون العمل والتقاعد، فضلا عن التدهور الكبير الذي تشهده القدرة الشرائية للعمال.
المسيرة التي شارك فيها عمال قطاع البلديات، والغابات، والصحة، والتكوين المهني، والتربية والأشغال العمومية شهدت مشاركة معتبرة من قبل الطبقة الشغيلة بالولاية، التي رفعت شعارات منددة بالوضعية المزرية التي يعيشها الموظف والعامل البسيط، الذي أضحى غير قادر على سد رمق أفراد أسرته، منددين بسياسة التقشف وقانون المالية الذي كرس حسبهم تدني المعيشية للعمال، خاصة أمام الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار العديد من المواد الغذائية.
كما اعتبر المشاركون في المسيرة هذه الحركة الاحتجاجية طريقة للتأكيد على رفضهم قانون التقاعد، وكذا قانون العمل الجديد، وطالب العمال المحتجون برواتب شهرية تحفظ كرامة الموظفين، وتتماشى مع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب أخرى مرتبطة بمراجعة العلاوات والمنح العائلية وكذا احترام الحريات النقابية. وطالبوا أيضا بإدماج كل العمال المؤقتين والمتعاقدين العاملين بكل الإدارات بصيغ مختلفة، فضلا عن تسوية الوضعية المالية والإدارية لـ 159 عامل مهني بقطاع التربية بولاية بجاية.
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دعت إليها نقابة "السناباب"
مسيرة عمالية للتنديد بقانون التقاعد وتدني القدرة الشرائية ببجاية
ن. أوهاب
لبى مئات العمال التابعين لعدة قطاعات ببجاية، نداء نقابة "السناباب"، بتنظيم إضراب عن العمل، ومسيرة انطلقت من ساحة دار الثقافة لبجاية، باتجاه مقر الولاية، للتنديد بقانون المالية 2017، وكذا قانون العمل والتقاعد، فضلا عن التدهور الكبير الذي تشهده القدرة الشرائية للعمال.
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المسيرة التي شارك فيها عمال قطاع البلديات، والغابات، والصحة، والتكوين المهني، والتربية والأشغال العمومية شهدت مشاركة معتبرة من قبل الطبقة الشغيلة بالولاية، التي رفعت شعارات منددة بالوضعية المزرية التي يعيشها الموظف والعامل البسيط، الذي أضحى غير قادر على سد رمق أفراد أسرته، منددين بسياسة التقشف وقانون المالية الذي كرس حسبهم تدني المعيشية للعمال، خاصة أمام الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار العديد من المواد الغذائية.
كما اعتبر المشاركون في المسيرة هذه الحركة الاحتجاجية طريقة للتأكيد على رفضهم قانون التقاعد، وكذا قانون العمل الجديد، وطالب العمال المحتجون برواتب شهرية تحفظ كرامة الموظفين، وتتماشى مع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب أخرى مرتبطة بمراجعة العلاوات والمنح العائلية وكذا احترام الحريات النقابية. وطالبوا أيضا بإدماج كل العمال المؤقتين والمتعاقدين العاملين بكل الإدارات بصيغ مختلفة، فضلا عن تسوية الوضعية المالية والإدارية لـ 159 عامل مهني بقطاع التربية بولاية بجاية.