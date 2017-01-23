مسكنها تعرض لتصدعات معتبرة انهيار صخور كاد "يردم" عائلة في تيزي وزو

عاشت عائلة لوناس القاطنة بقرية إغزر نشبل ببلدية بوغني في ولاية تيزي وزو رعبا حقيقيا، بعد أن انزلقت صخور كبيرة من أحد المنحدرات الواقعة فوق منزل العائلة، حيث تعرض هذا الأخير لأضرار معتبرة، بعد تصدع جدرانه وتشقق السقف.

وتسبب حادث انهيار الصخور فوق المسكن في تعرض العائلة التي تتكون من رب البيت وهو معاق وزوجته وابنيه البالغين من العمر شهرا واحدا وسبع سنوات في حالة من الخوف والرعب، علما أن صخورا أخرى مهددة بالسقوط في أي لحظة، وبإمكانها نسف المسكن ومسحه من الوجود في حال انهارت لا قدر الله، وهو ما وقفت عليه "الشروق".

ووجه صاحب البيت نداء استغاثة من أجل إنقاذ عائلته التي عانت ومازالت تعاني من مشكل السكن، وهو الذي تم إقصاؤه من قائمة 98 مسكنا اجتماعيا منذ ثلاث سنوات. وقال في تصريح لـ "الشروق"، إنه لو يبقى في هذا البيت فإنه سيموت تحت الأنقاض لأن هناك صخورا أخرى على وشك السقوط، مضيفا أن هذا المنزل ليس ملكه بل منحه له أحد المحسنين لإيواء عائلته وحمايتها من التشرد في الشارع.

وقد تدخلت مصالح الشؤون الاجتماعية والتقنية بالبلدية، رفقة أعوان الحماية المدنية من أجل التحقق من حجم الأضرار التي خلفها هذا الانزلاق، حيث أجمعت على أن بقاء هذه العائلة في هذا المنزل يشكل خطرا عليهم.

وللإشارة، فإن رب العائلة معاق بنسبة 60 بالمائة، وتم إقصاؤه دون وجه حق من قوائم السكن الاجتماعي، رغم الظروف المزرية التي يعيشها، ورغم الشكاوي التي وجهها إلى كل المسؤولين لكن دون جدوى.

وناشدت العائلة المتضررة عبر "الشروق اليومي" السلطات المعنية التدخل لإيجاد حل سريع لها قبل أن تقع الكارثة.