الرئيس الإيراني: ترامب مبتدئ في عالم السياسة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه مبتدئ في عالم السياسة، مصعداً انتقاداته لحظر السفر المؤقت الذي أعلنته واشنطن على الإيرانيين ومواطني ست دول أخرى ذات غالبية مسلمة.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة: "اليوم ليس يوم تفريق بين الناس".

وكان ترامب وقع أمراً تنفيذياً، يوم الجمعة، يعلق دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً على الأقل. وعلق دخول كل اللاجئين لمدة أربعة أشهر والسوريين لأجل غير مسمى.

وقال روحاني، إن ترامب "جديد على السياسة. جاء من عالم مختلف. إنها أجواء جديدة تماماً بالنسبة له. سيحتاج لوقت طويل وسيكلف الولايات المتحدة الكثير إلى أن يتعلم ما يحدث في العالم".

وكانت إيران قالت، إنها ستتخذ إجراءات قانونية وسياسية وإجراءات بالمثل رداً على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب.