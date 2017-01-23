تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر مراسلاً للتلفزيون السوري وهو يقوم بتوجيه عناصر ميليشيا ينتمون لحزب الله اللبناني للتحدث باللهجة السورية، خلال التحضير لالتقاط مشاهد من إحدى خطوط المواجهة مع المعارضة.
ويعود التسجيل، إلى معارك حلب الأخيرة، التي أسفرت عن إخلاء شرق المدينة من المعارضة أواخر العام الماضي، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ناشطين من المعارضة.
وخلال عملية التصوير التي كانت تهدف لإظهار الميليشيا، وهم يستهدفون أحد المباني، طلب المراسل شادي حلوة منهم التحدث باللهجة السورية لإيهام المشاهد بأنهم جنود سوريون.
وعندما تحدث أحد المسلحين باللهجة اللبنانية أثناء التصوير، قطع المراسل المشهد "التمثيلي"، ولقن الجملة باللهجة السورية للمسلح اللبناني، الذي نجح أخيراً في إتقانها، وتم بعدها استهداف المبنى والانتهاء من تصوير المشهد.
يشار أن الميليشيات الطائفية الأجنبية الداعمة للنظام (يقدر عددها بالعشرات) كان لها الدور الأبرز في السيطرة على مدينة حلب وإخراج المعارضة السورية منها إلى إدلب بعد حصار المدينة ومعارك دامت أكثر من شهر.
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في فيديو مسرب
التلفزيون السوري يطلب من المقاتلين الأجانب التحدث باللهجة المحلية
الشروق أونلاين - وكالات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر مراسلاً للتلفزيون السوري وهو يقوم بتوجيه عناصر ميليشيا ينتمون لحزب الله اللبناني للتحدث باللهجة السورية، خلال التحضير لالتقاط مشاهد من إحدى خطوط المواجهة مع المعارضة.
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ويعود التسجيل، إلى معارك حلب الأخيرة، التي أسفرت عن إخلاء شرق المدينة من المعارضة أواخر العام الماضي، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ناشطين من المعارضة.
وخلال عملية التصوير التي كانت تهدف لإظهار الميليشيا، وهم يستهدفون أحد المباني، طلب المراسل شادي حلوة منهم التحدث باللهجة السورية لإيهام المشاهد بأنهم جنود سوريون.
وعندما تحدث أحد المسلحين باللهجة اللبنانية أثناء التصوير، قطع المراسل المشهد "التمثيلي"، ولقن الجملة باللهجة السورية للمسلح اللبناني، الذي نجح أخيراً في إتقانها، وتم بعدها استهداف المبنى والانتهاء من تصوير المشهد.
يشار أن الميليشيات الطائفية الأجنبية الداعمة للنظام (يقدر عددها بالعشرات) كان لها الدور الأبرز في السيطرة على مدينة حلب وإخراج المعارضة السورية منها إلى إدلب بعد حصار المدينة ومعارك دامت أكثر من شهر.
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