تشهد صالونات التجميل المختلطة انتشارا متزايدا، حيث تملأ إعلاناتها أكبر المواقع التجارية على الأنترنت، تعرض من خلالها وصفات سحرية للعناية بالشعر والبشرة والوجه مقابل مبالغ مرتفعة بحجة استعمال أجود أنواع مواد التجميل، وتشهد هذه الصالونات إقبالا متزايدا من طرف الشباب من مختلف الشرائح والأعمار والذين يهتمون أكثر من غيرهم بالعناية بمظهرهم..
"الشروق" تجولت واتصلت ببعض الصالونات المختلطة التي تعرض خدماتها على الأنترنت وعادة ما تختار الأحياء الراقية لفتح صالاتها، والبداية كانت من صالون التجميل الخاص بالرجال، والذي اختار اسم "صالون الواحات" وهو يقع ببلدية حيدرة.
"الشروق" اتصلت بمسير الصالون الذي يقدم خدمات تنافسية لاستقطاب الزبائن أغلبهم من السياسيين والفنانين والمشاهير، حيث أكد أن الأسعار تختلف حسب نوعية الخدمة، فهي تبدأ من 700 دج بالنسبة للحلاقة التي تعني بتجميل الشعر بالكيراتين ومنعه من التساقط وتصل إلى 7000 دج بالنسبة للحلاقة الكاملة التي تحتوي على عدة تطبيقات بمواد تجميل عالمية تقدم تغذية وعناية فائقة بالشعر، وأضاف محدثنا أن صالونه يقدم أيضا خدمات العناية بالبشرة ونزع النقاط السوداء مقابل مبالغ مالية تقدر بـ2000 دج لكل عملية.
وكشف أن المطلب الأول لزبائنه هو استعمال مادة الكيراتين لترطيب الشعر، وأضاف أن الكثير من المشاهير يقصدون محله للاستفادة من خدمات تجميلية على الشعر والبشرة يدوم مفعولها ستة أشهر .
صالون أخر يقدم خدمات تجميلية للرجال يقع في قلب مدينة الشراقة، وهو صالون مختلط يستقطب الرجال والنساء وحتى الأطفال، يقدم خدمات العناية الفائقة بالبشرة والشعر والوجه والقدمين وحتى ترخية العضلات ونزع الدهون الزائدة من البطن والتدليك، والأسعار في هذا الصالون تبدأ من 3000 دج وتصل إلى مليون سنتيم حسب نوعية الخدمة، خاصة إذا تعلق الأمر بخدمة كاملة تتضمن تغذية الشعر بالكيراتين ومواد تزيد من حجمه ولمعانه، بالإضافة إلى نزع شعر الوجه بالليزر وتبييض البشرة وترطيب الخدين واليدين والرجلين، ويقدم المركز أيضا خدمة التدليك وتبييض الأسنان، ويكثر الإقبال عليه من طرف مختلف الشرائح في مقدمتهم الشباب المهتمين بالمظهر.
صالونات أخرى تهتم بالطب التجميلي تعرض خدمات نزع تجاعيد الوجه حماية الشعر من التساقط تزيين اللحية والشعر، حيث يقع أشهر صالون في هذا الإطار بدالي براهيم، أكد مسيره أنه متحصل على شهادة من باريس والخدمات التجميلية التي يترواح سعرها مابين 5000 و 15000 ألف دينار عليها ضمان لمدة ستة أشهر .
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رجال يزاحمون النساء في صالونات التجميل
سفيان. ع
تشهد صالونات التجميل المختلطة انتشارا متزايدا، حيث تملأ إعلاناتها أكبر المواقع التجارية على الأنترنت، تعرض من خلالها وصفات سحرية للعناية بالشعر والبشرة والوجه مقابل مبالغ مرتفعة بحجة استعمال أجود أنواع مواد التجميل، وتشهد هذه الصالونات إقبالا متزايدا من طرف الشباب من مختلف الشرائح والأعمار والذين يهتمون أكثر من غيرهم بالعناية بمظهرهم..
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"الشروق" تجولت واتصلت ببعض الصالونات المختلطة التي تعرض خدماتها على الأنترنت وعادة ما تختار الأحياء الراقية لفتح صالاتها، والبداية كانت من صالون التجميل الخاص بالرجال، والذي اختار اسم "صالون الواحات" وهو يقع ببلدية حيدرة.
"الشروق" اتصلت بمسير الصالون الذي يقدم خدمات تنافسية لاستقطاب الزبائن أغلبهم من السياسيين والفنانين والمشاهير، حيث أكد أن الأسعار تختلف حسب نوعية الخدمة، فهي تبدأ من 700 دج بالنسبة للحلاقة التي تعني بتجميل الشعر بالكيراتين ومنعه من التساقط وتصل إلى 7000 دج بالنسبة للحلاقة الكاملة التي تحتوي على عدة تطبيقات بمواد تجميل عالمية تقدم تغذية وعناية فائقة بالشعر، وأضاف محدثنا أن صالونه يقدم أيضا خدمات العناية بالبشرة ونزع النقاط السوداء مقابل مبالغ مالية تقدر بـ2000 دج لكل عملية.
وكشف أن المطلب الأول لزبائنه هو استعمال مادة الكيراتين لترطيب الشعر، وأضاف أن الكثير من المشاهير يقصدون محله للاستفادة من خدمات تجميلية على الشعر والبشرة يدوم مفعولها ستة أشهر .
صالون أخر يقدم خدمات تجميلية للرجال يقع في قلب مدينة الشراقة، وهو صالون مختلط يستقطب الرجال والنساء وحتى الأطفال، يقدم خدمات العناية الفائقة بالبشرة والشعر والوجه والقدمين وحتى ترخية العضلات ونزع الدهون الزائدة من البطن والتدليك، والأسعار في هذا الصالون تبدأ من 3000 دج وتصل إلى مليون سنتيم حسب نوعية الخدمة، خاصة إذا تعلق الأمر بخدمة كاملة تتضمن تغذية الشعر بالكيراتين ومواد تزيد من حجمه ولمعانه، بالإضافة إلى نزع شعر الوجه بالليزر وتبييض البشرة وترطيب الخدين واليدين والرجلين، ويقدم المركز أيضا خدمة التدليك وتبييض الأسنان، ويكثر الإقبال عليه من طرف مختلف الشرائح في مقدمتهم الشباب المهتمين بالمظهر.
صالونات أخرى تهتم بالطب التجميلي تعرض خدمات نزع تجاعيد الوجه حماية الشعر من التساقط تزيين اللحية والشعر، حيث يقع أشهر صالون في هذا الإطار بدالي براهيم، أكد مسيره أنه متحصل على شهادة من باريس والخدمات التجميلية التي يترواح سعرها مابين 5000 و 15000 ألف دينار عليها ضمان لمدة ستة أشهر .