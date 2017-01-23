عمالقة الموضة وأكبر "الماركات" العالمية للغزل والصوف والنسيج تنزل بوهران برنامج استعجالي لإعادة فتح 50 مصنعا مفلسا بداية من أفريل!

تسارع الحكومة، عبر برنامج استعجالي، متواجد على طاولة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، لإعادة فتح مصانع النسيج المغلقة سنوات التسعينيات، بسبب الأزمة الاقتصادية أنذاك، والمقدر عددها بـ50 مصنعا.

وبعد المشروع الضخم الذي تقرر إعادة تفعليه بغليزان والذي يرتقب أن يوظف 10 آلاف جزائري بشراكة تركية، سيتم إعادة فتح مصنع الغزل والصوف بعين البيضاء قريبا بالشراكة أيضا مع الأتراك، في حين سيتم تنظيم في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 أفريل المقبل، صالون دولي للنسيج في وهران، بإشراف وزارة الصناعة والمناجم وحضور عمالقة الموضة والتصميم وأكبر الشركات الآسيوية والأمريكية، لانتقاء شركاء سيرافقون الحكومة الجزائرية في مرحلتها المقبلة.

ووفقا لما علمته "الشروق"، فإن مصنع النسيج بغليزان سيشرع في الإنتاج كخطوة أولى بداية من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتسويق سراويل الجينز والقمصان بكافة أنواعها في انتظار رفع طاقته الإنتاجية سنة 2019 ليبلغ 30 مليون قطعة، وبموازاة ذلك، سيشرع أيضا مصنع عين البيضاء في الإنتاج في غضون السنتين المقبلتين، بشراكة تركية للملابس الصوفية وخيوط الغزل الصوفي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تموين السوق الوطنية بـ20 بالمائة من احتياجاتها، وتقليص الاستيراد بشكل ملحوظ.

وسيكون مصنع عين البيضاء بالشراكة بين الأتراك وشركات النسيج المفلسة بالمنطقة خلال سنوات التسعينيات، في انتظار إعادة تفعيل وحدات أخرى لإنتاج الجلود والصوف والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاستعانة في هذا الإطار بورشات الخياطة الشعبية، وهذا بهدف تحويل الجزائر إلى قطب رائد في المنطقة الإفريقية.

وحسب ما أكده رئيس فيدرالية النسيج بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت في تصريح لـ"الشروق"، يرتقب أن ينزل بوهران عمالقة الموضة في العالم بداية من 2 أفريل المقبل وعلى مدى 3 أيام، وسيحضر متعاملون بقطاع النسيج من المغرب وآسيا وأوروبا وأمريكا وهم الذين أكدوا حضورهم سلفا، في حين سيكون ضيف الشرف تركيا، وستنتقي الحكومة شركاءها لمرافقتها خلال المرحلة المقبلة في برنامج حافل لإعادة فتح مصانع النسيج والجلود المغلقة، إبان أزمة التسعينيات، حيث اضطر 50 مصنعا لغلق أبوابه وتسريح عماله في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي كانت تمر به الجزائر أنذاك.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب كان قد عاين في زيارة قادته شهر جانفي الماضي إلى ولاية غليزان مصنع النسيج "تايال" بالشراكة مع الأتراك، وأعلن عن شروعه في الإنتاج بداية من سنة 2018، أين ستدخل وحداته الثلاث حيز الخدمة.