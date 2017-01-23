دعا إلى دعم عائلتيهما معنويا مقري: هذا العالم منافق.. لنغضَب لِقتيليْنا في كندا

دعا رئيس حركة مجتمع السلم الجزائريين إلى "الغضب" للجزائريّيْن اللّذين قُتلا في الهجوم الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي في كيبك بكندا، قبل يومين.

وكتب عبد الرزاق مقري تدوينة على صفحته في "فايسبوك"، الأربعاء، جاء فيها "حين قتل صحفي شارلي إبدو الذين (كانوا يتهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم) قامت الدنيا ولم تقعد وحينما قتل مسلمون في مسجد لم نر سوى تنديدات محتشمة".

وأضاف "يا له من عالم منافق...ويا ويح ضعفنا وهواننا. وماذا عن الجزائريين رحمهم الله الذين قتلوا في هذه العملية الإرهابية. أليس من حقهم علينا أن نفعل شيئا ولو رمزيا لإظهار غضبنا، وللدعم المعنوي لعائلاتهم. أم أنه كالعادة إن لم تتحرك حركة مجتمع السلم لا يتحرك أحد. وإن تحركت يقولون التوظيف السياسي."