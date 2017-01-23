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دعا إلى دعم عائلتيهما معنويا
مقري: هذا العالم منافق.. لنغضَب لِقتيليْنا في كندا
دعا رئيس حركة مجتمع السلم الجزائريين إلى "الغضب" للجزائريّيْن اللّذين قُتلا في الهجوم الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي في كيبك بكندا، قبل يومين.
وكتب عبد الرزاق مقري تدوينة على صفحته في "فايسبوك"، الأربعاء، جاء فيها "حين قتل صحفي شارلي إبدو الذين (كانوا يتهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم) قامت الدنيا ولم تقعد وحينما قتل مسلمون في مسجد لم نر سوى تنديدات محتشمة".
وأضاف "يا له من عالم منافق...ويا ويح ضعفنا وهواننا. وماذا عن الجزائريين رحمهم الله الذين قتلوا في هذه العملية الإرهابية. أليس من حقهم علينا أن نفعل شيئا ولو رمزيا لإظهار غضبنا، وللدعم المعنوي لعائلاتهم. أم أنه كالعادة إن لم تتحرك حركة مجتمع السلم لا يتحرك أحد. وإن تحركت يقولون التوظيف السياسي."
الوطني - الجزائر2017/02/01 على 12:221
شكرا لك يا دكتور بفضل الله وامثالكم سنظل شوكة في حلق التغريبيين الاستأصاليين ... نعم منافقين خاصة اذناب فرنسا سيتحركون للشارلوات وللمخنثين ولو كان متشرد او متشدد لكان قامت القيامة في الجزائر قبل كندا والغرب اليوم يستثمر في الخونة ؤلاء من الزواف اصحاب الاقلام المأجورة .. يا الزواف هاهو ابن عمكم الفرنسي العنصري قتل 2 من الجزائريين ماذا انتم فاعلين فقط افعلو 10¨% مما فعلتموه من تضامن مع اخوانكم الشارلوات انتاع فرنسا العنصرية ..
لاباس طهور ان شاء الله2017/02/01 على 12:272
لاحول ولاقوة الا بالله ماهده المقارنة بين سب النبي عليه السلام وقتل الرعية الجزائري رحمه الله
هل تريد أن تسوي بينهما؟
هدا الرجل اصبح يخرف ويهرف بما لايعرف اد يقول كلاما لاتستسيغه العجائز
واني اسأله مادا فعلت ازاء عشرات الالاف الدين قتلو في العراق وسوريا وليبيا
استحي قليلا يامقري ولا تتاجر بدماء القتلى رحمهم الله
وسترى ان كنت ستدكرهم بعد الانتحابات القادمة
لقد اغتالت الجيا عبد الحق صحراوي وحشاني والقائمة طويلة وماسمعنا لك ولاصحابك بكاء حتى قُتل الشيخ بوسليماني رحمه الله لم اكن اعلم ان .../...
لاباس طهور ان شاء الله2017/02/01 على 12:293
لم اكن اعلم ان العصبية الحزبية المقيتة تفرض عليكم التمييز بين قتلاكم وقتلى المسلمين من غير حركتكم
جزائري - alger 2017/02/01 على 12:394
أم أنه كالعادة إن لم تتحرك حركة مجتمع السلم لا يتحرك أحد.ههههههههه اضحكتنا يا له من تهريج كن وفيا لجماعة مزفران فقط و اعلم ان المنافق اياته 3 اذا وعد اخلف