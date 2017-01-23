الإمارات: حظر السفر الذي فرضه ترامب شأن داخلي أمريكي

date 2017/02/01 views 1404 comments 1
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إن حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطنين من دول غالبية سكانها من المسلمين هو قرار سيادي للولايات المتحدة ولا يستهدف ديناً بعينه.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي قال الشيخ عبد الله أيضاً، إن فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا ستكون موضع ترحيب إذا كانت مؤقتة ولأغراض إنسانية تحت إشراف دولي.

لكنه قال إن أبو ظبي تريد سماع مزيد من التفاصيل من واشنطن قبل تأييد الفكرة.

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