الإتحاد الأفريقي ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية

أيد الإتحاد الإفريقي الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار غير ملزم، إذ تعارض نيجيريا والسنغال قرار الانسحاب، حسب ما ذكر موقع "بي بي سي عربي" الأربعاء.

وكانت جنوب إفريقيا وبوروندي قد انسحبتا من قبل، واتهمتا المحكمة بالاستهانة بسيادتهما واستهداف الأفارقة بشكل غير عادل.

ونفت المحكمة هذه الاتهامات، وتمسكت بموقفها من أنها تنشد العدالة لضحايا جرائم الحرب في إفريقيا.

واتخذ الإتحاد الإفريقي القرار، الثلاثاء، بعد جدل أثناء قمة رؤساء الدول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب "بي بي سي".

كما نص القرار على أن الإتحاد الإفريقي سيعقد محادثات مع الأمين العام لأمم المتحدة للدفع نحو إعادة هيكلة المحكمة الجنائية الدولية.

وحضر الرئيس السوداني عمر البشير، القمة الإفريقية. وهو أحد الذين تطلبهم المحكمة الدولية في تهم ارتكاب مجازر في دارفور.

وفي عام 2015، انتقدت محكمة في جنوب إفريقيا حكومة الرئيس جاكوب زوما، بسبب فشلها في القبض على البشير أثناء حضور اجتماعات القمة الإفريقية في مدينة جوهانسبورغ.

وأعلنت الحكومة لاحقاً عن انسحابها من عضوية المحكمة، لأنها لا تريد تنفيذ أوامر بالقبض على شخصيات "بما قد يؤدي إلى تغير في نظام الحكم".

ووقعت حوالي 34 دولة إفريقية على ميثاق روما، الذي يقضي بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية.