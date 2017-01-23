روسيا تتهم خبراء للأمن الإلكتروني بالخيانة

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن السلطات الروسية اتهمت مسؤولين اثنين سابقين في جهاز الأمن الاتحادي وموظفاً في مؤسسة كاسبرسكي لاب للأمن الإلكتروني بالخيانة لخدمة مصالح الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن إيفان بافلوف - وهو محام قال إنه يمثل أحد الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم - قوله، إن الثلاثة هم موظف كاسبرسكي روسلان ستويانوف وخبيران في أمن المعلومات هما سيرغي ميكايلوف وديمتري دوكوتشاييف.

ونقلت إنترفاكس عن بافلوف قوله، إن "ميكايلوف ودوكوتشاييف وستويانوف اتهموا بخيانة الدولة (لخدمة) مصالح الولايات المتحدة"، رافضاً تحديد المتهم الذي يدافع عنه.