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حجز 3 قناطير من الكيف المعالج
الدرك يوقف 6 بارونات مخدرات
تمكنت عناصر الدرك الوطني، الثلاثاء، من توقيف 6 بارونات مخدرات وحجز كمية تقدر بـ 3 قناطير و71 كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى ضبط 4 مركبات و3756 وحدة من مختلف المشروبات، في وهران وتلمسان وبسكرة وتيبازة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وبشار، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ، بوهران وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (30) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
كما قامت وحدات لحراس الشواطئ بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالتدخل في عرض البحر بمستغانم، لإنقاذ 9 مهاجرين آخرين وإجلائهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم، إثر انقلاب القارب الذي كانوا على متنه، وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.
ابو:شيليا2017/02/01 على 16:321
الدرك يوقف 6 بارونات مخدرات......يعني سيستفيد 12مريض من زرع الكلى.....و 6 من زرع الكبد .....بهذه الطريقة .....يشفى مرضلنا .....ونتخلص من امخدرات
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/01 على 16:522
الدرك يوقف 6 جنود للمنتفخ 6 هاكدا يكون العنوان صحيح المخدرات حرب يخودها المخرب برئاسة المنفخ واسياده اليهود