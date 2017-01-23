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استخلفه بمحمد قاسي
حجار ينهي مهام مدير الخدمات الإجتماعية ويعينه مفتشا بالوزارة
عين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، الأربعاء، عبد الحق بوذراع، مفتشا بالوزارة بعد أن أنهى مهامه كمدير عام للخدمات الجامعية، فيما خلفه نائب رئيس جامعة الجزائر 1 المكلف بالتخطيط محمد قاسي، الذي لم يسبق له وأن عمل في قطاع الخدمات الجامعية.
كشفت مصادر "الشروق" أن القرار، جاء بعد التوتر الذي عرفه قطاع الخدمات الجامعية منذ فترة فاقت السبعة أشهر، وقام مؤخرا الوزير حجار، بالتنسيق مع المدير السابق بوذراع، بإنهاء مهام بعض مديري الخدمات الجامعية، بكل من ولاية أم البواقي وعنابة والأغواط.
كما أجريت تحويلات بالجملة على مستوى القطاع، الذي عرف العديد من المشاكل الإدارية والتجاوزات والتلاعبات في الميزانية المخصصة بالإطعام وغيرها من المشاكل، الأمر الذي جعل الطلبة يرفعون عبر نقاباتهم، العديد من الشكاوى لدى الوزارة، هذه الأخيرة التي أوفدت لجنة تحقيق لتقصي حقيقة الشكاوى، لتخرج بقرار إنهاء مهام بعض مديري الخدمات الجامعية وتحويل آخرين، لتشمل، المدير العام للخدمات الجامعية، والذي قال أمس "للشروق" أن سبب تنحيته لا علاقة له بتلاعبات أو تجاوزات، مؤكدا أنه هو من طلب من الوزارة مغادرة منصب مدير عام الخدمات الجامعية، الذي شغله لمدة 3 سنوات باعتبار أن المنصب أتعبه.
الصح افا2017/02/01 على 17:451
كما أجريت تحويلات بالجملة على مستوى القطاع، الذي عرف العديد من المشاكل الإدارية والتجاوزات والتلاعبات في الميزانية المخصصة بالإطعام وغيرها -بدله البلاصة يعني تغير المكان المكشوف وبس بلا محاسبة ولا طرد المهم الكنتور ادور على ظهر البسيط