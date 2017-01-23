توقيف أب لطفلين يشتبه في انتمائه إلى "داعش" بسكيكدة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، الثلاثاء، من توقيف شخص متزوّج وأب لطفلين، يدعى "ب. ع. ح"، في الثلاثينيات من عمره، ينحدر من نفس البلدية للاشتباه في انتمائه إلى التنظيم الإرهابي المسمى "الدولة الإسلامية داعش"، بالإضافة إلى اكتشاف 4 مخابئ لإرهابيين بجبال وادا عبر إقليم دائرة تمالوس.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن المتهم التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 تحت جماعة الدعم والإسناد، وعثر بحوزته على منشورات تحريضية للإشادة بالجماعات الإرهابية، كما تم بمنزله حجز الراية السوداء لتنظيم "داعش"، علما أن قاضي التحقيق لدى محكمة القل أمر بإيداعه الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية.

وتعتبر هذه الحالة الثانية في سكيكدة بعد الأولى خلال نوفمبر الماضي بعد توقيف ملتح مطرود من الجامعة يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من بلدية صالح بوالشعور يملك محلا لتصليح الهواتف النقالة بانتمائه إلى تنظيم "داعش" خارج الوطن، حيث كان على صلة بعناصرها عبر "الفايسبوك"، وهو طالب جامعي تحصل على البكالوريا منذ 3 سنوات، ودرس بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة تخصص تكنولوجيا، لكنه توقف عن الدراسة.