قال مصدر موثوق "للشروق"، أنّ مواطنا من ولاية عنابة، وكّل محاميا رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الأحوال المدنية لبلدية عنابة، بعد رفض مسؤول هذه الأخيرة تسجيل ابنته الحديثة الولادة تحت اسم أمازيغي هو "تانيلا" الذي يعني الحمامة.
وأضاف المصدر، أنّ الوالد فوجئ برفض ضابط الحالة المدنية تسجيل ابنته المولودة بتاريخ 23/01/2017 تحت اسم "مريم تانيلا"، بحجة أنّ الاسم الثاني ليس من الأسماء المرّخص بها في القائمة الرسمية للأسماء المقبولة وطنيا، ما دفع به إلى تقديم عريضة لدى محكمة عنابة يطالب فيها بحقه في منح الاسم الأمازيغي الذي اختاره، لابنته، على اعتبار أنه اسم يرتبط بالهوية الأمازيغية الوطنية وليس اسما دخيلا أو غير لائق، وهو لا يتعارض مع مبادئ الدستور الجزائري الذي يعتبر الأمازيغية أحد مكونات الهوية الجزائرية.
وقال مصدر مطلع "للشروق"، بشأن هذه القضية، أنّه يفترض أن ينهي صدور مرسوم وطني خاص يحدد قائمة الأسماء الوطنية الأمازيغية المصرّح بها، هذا الجدل والإشكال الذي يصطدم به الأولياء الذين يريدون إطلاق أسماء أمازيغية متوارثة على أبنائهم تشبثا منهم بجذورهم التاريخية وانتمائهم الذي يعكس حضارة متميّزة عمرها آلاف السنين، حيث يفترض أن تضم القائمة الوطنية للأسماء الأمازيغية المرخصة 300 اسم بين الجنسين وإلى أن يفصل القضاء في نص الدعوى التي رفعها المواطن، يرفض هذا الأخير التنازل عن الاسم الذي اختاره لابنته تيمنا بتاريخ بلده كما قال، لاسيما وأنه يتم تسجيل مواليد جدد تحت أسماء فارسية وأوروبية وتركية في السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر أن محامي المواطن، أخطر ثلاثة مقررين من الأمم المتحدة بالقضية، داعيا في مراسلاته إلى الأخذ بعين الاعتبار لكل القوانين الوطنية المستمدة من الدستور وإلى حق المواطنين في تكريس البعد الأمازيغي في أسماء أبنائهم كما هو الحال مع الأسماء العربية، حسب المرسوم رقم26-81 المؤرخ في مارس 1981 الذي وضع السجل الوطني للأسماء، وهو السجل الذي ضم فقط الأسماء العربية، ما اعتبره المحامي تناقضا مع نص المادة 29 من الدستور التي تؤكد على تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز عرقي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1"حملته وهو يبكي.. ثم رميته في البحر!"
2"الماك" يُدافع عن التعامل مع الإسرائيليين عبر الفايسبوك!
3مقتل نزيل في شجار بمستشفى الأمراض العقلية بعنابة
4هكذا اعتنقت شبكة قسنطينة القاديانية
5مسيرة عمالية للتنديد بقانون التقاعد وتدني القدرة الشرائية ببجاية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
برّ الأمان بلا برلمان
عبد الرزاق قسوم
يا قدسنا ! يا مدينة الإسراء !
عثمان سعدي
أحمد بن بلّة كما عرفته
جمال لعلامي
التسمين بهرمونات الهفّ!
قادة بن عمار
جريمة كندا.. ابحثوا عن ترامب!
سليم قلالة
جزائر بلا ألغام
جمال لعلامي
يا سعدي وفرحي!
صالح عوض
دستور يفضح المستور
التهامي مجوري
هل تتجاوز الكتل السياسية خلافاتها؟ (1)
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
الفيديو
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
بعد رفض تسجيل مولودته تحت اسم أمازيغي
مواطن يقاضي مصلحة الحالة المدنية في عنابة
ب. حسينة
قال مصدر موثوق "للشروق"، أنّ مواطنا من ولاية عنابة، وكّل محاميا رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الأحوال المدنية لبلدية عنابة، بعد رفض مسؤول هذه الأخيرة تسجيل ابنته الحديثة الولادة تحت اسم أمازيغي هو "تانيلا" الذي يعني الحمامة.
تغطيات ذات صلة
مواطن يقاضي مصلحة الحالة المدنية في عنابة
توقيف أب لطفلين يشتبه في انتمائه إلى "داعش" بسكيكدة
الدرك يوقف 6 بارونات مخدرات
فتحنا ملف اللاأمن في الإقامات الجامعية وسنبرمج زيارات ميدانية
مخربون يعبثون بشواهد الحظيرة الوطنية للطاسيلي
وأضاف المصدر، أنّ الوالد فوجئ برفض ضابط الحالة المدنية تسجيل ابنته المولودة بتاريخ 23/01/2017 تحت اسم "مريم تانيلا"، بحجة أنّ الاسم الثاني ليس من الأسماء المرّخص بها في القائمة الرسمية للأسماء المقبولة وطنيا، ما دفع به إلى تقديم عريضة لدى محكمة عنابة يطالب فيها بحقه في منح الاسم الأمازيغي الذي اختاره، لابنته، على اعتبار أنه اسم يرتبط بالهوية الأمازيغية الوطنية وليس اسما دخيلا أو غير لائق، وهو لا يتعارض مع مبادئ الدستور الجزائري الذي يعتبر الأمازيغية أحد مكونات الهوية الجزائرية.
وقال مصدر مطلع "للشروق"، بشأن هذه القضية، أنّه يفترض أن ينهي صدور مرسوم وطني خاص يحدد قائمة الأسماء الوطنية الأمازيغية المصرّح بها، هذا الجدل والإشكال الذي يصطدم به الأولياء الذين يريدون إطلاق أسماء أمازيغية متوارثة على أبنائهم تشبثا منهم بجذورهم التاريخية وانتمائهم الذي يعكس حضارة متميّزة عمرها آلاف السنين، حيث يفترض أن تضم القائمة الوطنية للأسماء الأمازيغية المرخصة 300 اسم بين الجنسين وإلى أن يفصل القضاء في نص الدعوى التي رفعها المواطن، يرفض هذا الأخير التنازل عن الاسم الذي اختاره لابنته تيمنا بتاريخ بلده كما قال، لاسيما وأنه يتم تسجيل مواليد جدد تحت أسماء فارسية وأوروبية وتركية في السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر أن محامي المواطن، أخطر ثلاثة مقررين من الأمم المتحدة بالقضية، داعيا في مراسلاته إلى الأخذ بعين الاعتبار لكل القوانين الوطنية المستمدة من الدستور وإلى حق المواطنين في تكريس البعد الأمازيغي في أسماء أبنائهم كما هو الحال مع الأسماء العربية، حسب المرسوم رقم26-81 المؤرخ في مارس 1981 الذي وضع السجل الوطني للأسماء، وهو السجل الذي ضم فقط الأسماء العربية، ما اعتبره المحامي تناقضا مع نص المادة 29 من الدستور التي تؤكد على تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز عرقي.