تسجيل 100 ألف حالة وفاة سنويا.. الأمين العام لوزارة الداخلية: تحيين القوائم الإنتخابية لـ "منع" الأموات من الإنتخاب!

شكلت قضية حياد الإدارة وابتعادها عن أي شبهة وعدم ترك الفرصة للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الأربعاء، أهم النقاط التي تطرق إليها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز، في الملتقى الجهوي المنعقد بقاعة المداولات بمقر المجلس الشعبي الولائي بتلمسان.

وأشار معزوز، إلى أن الإدارة المحلية قطعت أشواطا كبيرة في تحديث وعصرنة آليات عملها من خلال توظيف الوسائل التكنولوجية التي ساهمت في تذليل العديد من العقبات، التي كانت تواجه قطاع وزارة الداخلية كلما تعلق الأمر باستحقاق انتخابي، خاصة ما تعلق منها بضبط القوائم الانتخابية وتحيينها، حيث بلغت نسبة العملية حسب الأمين العام لوزارة الداخلية 99,99 بالمائة على مستوى وزارة الداخلية، أين يتم حاليا التنسيق مع الأمناء العامون محليا من أجل التحضير للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، معتبرا أن عمل الجماعات المحلية ينحصر في جانب المادي والبشري.

وأكد المتحدث بخصوص تواجد أسماء للموتى في القوائم الانتخابية، أنه لا يمكن لتحكم في ذلك، إلا أنه سيتم تحيين القوائم الانتخابية إلى آخر يوم من آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مبررا ذلك بكون أن ما يزيد عن أكثر من 100 ألف وفاة تسجل سنويا، وأنه خلال الشهرين المتبقيين من انطلاق الحملة الانتخابية سيتم فيه أيضا تسجيل وفيات وأنه يوم الاقتراع سيتم تسجيل وفيات بحسبه، الأمر الذي لا يمكن معه التحكم في هذه الحالة، إلا انه وعد بتسجيل جميع الوفيات في الآجال المحددة للمراجعة الاستثنائية.