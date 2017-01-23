مهنيون يثمنون قرار تبون حظر استيراد الحمضيات يدخل حيز التنفيذ في 23 فيفري

وجه وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، تعليمة للمديرية العامة للجمارك ووزارة الفلاحة، لتطبيق التعليمة الأخيرة بحذافيرها التي تقضي بوقف استيراد الحمضيات من الخارج، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ يوم 23 فيفري الجاري.

وكان بنك الجزائر في تعليمة موجهة مؤخرا للبنوك بـ "تعليق حيني" للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة. وتبعا لقرار منع استيراد الحمضيات والخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة، تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.

وثمن الكثير من المتعاملين والمهنيين، قرار تبون، الهادف إلى تقليص فاتروة الواردات وحماية المنتوج الوطني، وتساءل البعض ساخرا: هل يُعقل أن تستورد الجزائر البرتقال والليمون واليوسفي؟