احتج على تنظيمه خارج البلاد حداد يقاطع نقاشا اقتصاديا حول الجزائر بباريس

أعلن علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الأربعاء، مقاطعة منظمته في نقاش ينظمه المعهد المتوسطي للاستكشاف الاقتصادي، حول الجزائر في السابع من الشهر الجاري بباريس.

وجاء في رسالة من علي حداد لمدير المعهد لويس غيغو، أطلعت عليها "الشروق أون لاين" أنه "بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، وتبعا لدعوتك المتعلقة بالمشاركة في فطور صباح – نقاش المقرر يوم 7 فيفري حول موضوع (جزائر الغد)، وجب أن أؤكد لكم أنني اعتبر أن هذا النقاش يدور حول موضوع، لا يمكن أن يعالج خارج الجزائر".

وأوضح "ويؤسفني أن أعلمكم أنني لن أشارك في هذا النقاش، كما لن يشارك أي عضو في المنتدى فيه".

ووفق بيان لهذا المعهد الإقتصادي المتوسطي، نشر على موقعه الإلكتروني، فإن هذا النقاش سيتركز حول جهود الجزائر لتنويع اقتصادها للخروج من التبعية للمحروقات، وقد دعت لذلك خبراء ورؤساء مؤسسات وحتى سياسيين للمشاركة.

ووفق قائمة المتدخلين خلال النقاش التي نشرها المعهد، نجد اسم العيد بن عمر رئيس غرفة الصناعة والتجارة، وهو نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أيضا، وهو ما يعني أنه يحضر بدوره المناسبة كما شدد بيان رئيس المنظمة علي حداد.