رفض عمال مسرح بجاية مقترحات الوزير ووصفوا رمي كرة الأزمة إلى شباك "المدير والعمال" بالتهرب من المسؤولية. وحملوا الوزارة مسؤولية الانحراف الحاصل لأنها –حسبهم - لم تراقب التسيير، وعليه طالبوا ميهوبي بإيفاد لجنة تحقيق.
أكد، عمال المسرح الجهوي لبجاية، في ندوة صحفية تم عقدها صباح الأربعاء، ان لا جديد يذكر في وضعية المسرح عدا منحة "لوندا" الموجهة لدفع رواتب العمال المتخلفة لـ3 اشهر كاملة، مشيرين أن الوضعية المزرية التي يتواجد عليها مسرح بجاية اليوم هي وليدة سوء تسير الوزارة الوصية، لغياب الرقابة والمتابعة من طرفها، مطالبين الوزير الذي أعرب عن رفضه دفع ديون المسرح المقدرة بـ4.7 مليار سنتيم بإيفاد لجان تحقيق، تقف على الوضعية وتحدد المسؤوليات، رافضين مسألة مقارنة مسرح بجاية بالمسارح الأخرى.
الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم مستجدات مسرح بجاية، كانت فرصة للعمال للتوضيح ان قضية المسرح، اعمق بكثير من مسألة أجور العمال المتخلفة، فحسب الفنان " بازو"، هي انعكاس طبيعي للوضعية التي يعيشها المسرح، مشيرا إلى ما وصفه "بالانحراف الخطير في السياسة المسرحية"، في الوقت الذي اشار فيه مدير المسرح سفيان بوكموش "في حال عدم حل مشكل مسرح بجاية، فإن الوضع مرشح للتعميم على باقي المسارح".
العمال الذين استهجنوا عملية الاقتطاع التي شهدتها الإعانات المقدمة للمسرح، التي لم تستند على أي معيار، رفضوا وضع الوزير الكرة في مرمى المديرين والعمال، للخروج من الأزمة، موضحين أن الميكانيزمات التي دعا إليها والمتمثلة في "الصفقات الثقافية"، لا وجود لها في الميدان، الأمر الذي يتطلب مدة 10 سنوات على اقل تقدير لخلقها.
العمال الذين قالوا "أن الوزارة أهملتنا مند شهر جويلية الماضي"، الأمر الذي يجعلنا لا نثق بتاتا في وعود الوزير الشفهية، أكدوا مواصلة حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بترسيم 25 متعاقدا، تعيين مدير لمسرح بجاية، وكذا إيفاد لجنة تحقيق ناهيك عن مسح الديون وإعادة قيمة الإعانات الأصلية.
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نطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى مسرح بجاية ولن نوقف الإحتجاج
ن أوهاب
رفض عمال مسرح بجاية مقترحات الوزير ووصفوا رمي كرة الأزمة إلى شباك "المدير والعمال" بالتهرب من المسؤولية. وحملوا الوزارة مسؤولية الانحراف الحاصل لأنها –حسبهم - لم تراقب التسيير، وعليه طالبوا ميهوبي بإيفاد لجنة تحقيق.
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أكد، عمال المسرح الجهوي لبجاية، في ندوة صحفية تم عقدها صباح الأربعاء، ان لا جديد يذكر في وضعية المسرح عدا منحة "لوندا" الموجهة لدفع رواتب العمال المتخلفة لـ3 اشهر كاملة، مشيرين أن الوضعية المزرية التي يتواجد عليها مسرح بجاية اليوم هي وليدة سوء تسير الوزارة الوصية، لغياب الرقابة والمتابعة من طرفها، مطالبين الوزير الذي أعرب عن رفضه دفع ديون المسرح المقدرة بـ4.7 مليار سنتيم بإيفاد لجان تحقيق، تقف على الوضعية وتحدد المسؤوليات، رافضين مسألة مقارنة مسرح بجاية بالمسارح الأخرى.
الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم مستجدات مسرح بجاية، كانت فرصة للعمال للتوضيح ان قضية المسرح، اعمق بكثير من مسألة أجور العمال المتخلفة، فحسب الفنان " بازو"، هي انعكاس طبيعي للوضعية التي يعيشها المسرح، مشيرا إلى ما وصفه "بالانحراف الخطير في السياسة المسرحية"، في الوقت الذي اشار فيه مدير المسرح سفيان بوكموش "في حال عدم حل مشكل مسرح بجاية، فإن الوضع مرشح للتعميم على باقي المسارح".
العمال الذين استهجنوا عملية الاقتطاع التي شهدتها الإعانات المقدمة للمسرح، التي لم تستند على أي معيار، رفضوا وضع الوزير الكرة في مرمى المديرين والعمال، للخروج من الأزمة، موضحين أن الميكانيزمات التي دعا إليها والمتمثلة في "الصفقات الثقافية"، لا وجود لها في الميدان، الأمر الذي يتطلب مدة 10 سنوات على اقل تقدير لخلقها.
العمال الذين قالوا "أن الوزارة أهملتنا مند شهر جويلية الماضي"، الأمر الذي يجعلنا لا نثق بتاتا في وعود الوزير الشفهية، أكدوا مواصلة حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بترسيم 25 متعاقدا، تعيين مدير لمسرح بجاية، وكذا إيفاد لجنة تحقيق ناهيك عن مسح الديون وإعادة قيمة الإعانات الأصلية.