عز الدين ميهموبي يكشف عن اتفاقية مع الإمارات لرقمنة المواقع الأثرية ويؤكد: سيكون هناك قرار مهم بشأن عملية تمويل المركز العربي للآثار بتيبازة

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن إبرام اتفاقية بين المركز الوطني للبحث الأثري و"القرية الالكترونية" بالإمارات العربية المتحدة المتخصصة في تطبيقات الاعلام الآلي لرقمنة المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف مناطق الوطن، وأشار إلى أن المركز العربي للآثار بتيبازة الذي سيدخل حيز الخدمة قريبا، ينتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تمويله من قبل وزراء الثقافة العرب بعد أن وفت الجزائر بالتزاماتها.

أكد وزير الثقافة في الزيارة الميدانية التي قادته إلى مشروع انجاز المركز العربي للآثار بتيبازة مساء الثلاثاء، أن الاتفاقية المبرمة بين المركز الوطني للبحث الأثري و القرية الرقمية بالإمارات العربية، ستسمح باستحداث خارطة رقمية للمواقع الحضارية والأثرية والتاريخية بالجزائر، من خلال تطبيقات في الاعلام الآلي تمكن الزائر لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت من الاطلاع على المواقع الأثرية بكل تفاصيلها.

كما أشار الوزير إلى استحداث بوابة رقمية تتضمن مسارات تاريخية لـ5 آلاف من أعلام الجزائر في مختلف المجالات عبر مراحل التاريخ الجزائري في اطار المحافظة على الذاكرة التاريخية للذين تركوا بصماتهم في مختلف التخصصات.

وبخصوص المركز العربي للآثار الذي يعرف تأخرا في الإنجاز والذي كان يفترض أن يمول من جامعة الدول العربية حسب الاتفاق الذي تم سنة 2003 بين وزراء الثقافة العرب بموريتانيا، أكد الوزير ان الجزائر وفّت بالتزاماتها بتوفير غلاف مالي يقدر بـ69 مليون دولار لبناء المركز الذي بلغت نسبة انجازه 95 بالمائة دون أن تتلقى دعم الجامعة العربية، وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار مهم بهذا الشأن مع وزراء الثقافة العرب قريبا للفصل في قضية التمويل.