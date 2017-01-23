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مناجيره نفى الأمر كليا وصحافة "المخزن" تؤكده
اعتزال الشاب بلال بعد عملية جراحية فاشلة في إسبانيا!
بعد شائعات كثيرة روّجت لها صحافة "المخزن"، ومعها مواقع مغربية عديدة، أكدت اعتزال نجم أغنية الراي الشاب بلال، خرج القائم بأعمال الأخير "بينو" لينفي بشدة كل هذه الإشاعات، على رأسها شائعة تدهـور حالته الصحية، التي كانت سببا في اعتزاله الغناء حسب مزاعم وسائل الإعلام المغربية، مؤكدا (بينو) أن الشاب بلال في صحة جيدة وأنه لا صحة لتوقفه عن الغناء مثلما يروج له.
وكانت وسائل إعلام المخزن وبعناوين مثيرة للعيان، قد تحدثت عن اعتزال بلال بعد أزمة صحية ألمت به، وتحديدا بعد خضوعه لعملية جراحية في عينيه أجراها بمدينة "ماريبا" الإسبانية، مشيرة إلى أن العملية لم تتكلّل بالنجاح الكافي.
وأكدت ذات المواقع أن حالة بلال الصحية تدهورت بشكل ملحوظ بعد العملية، ما جعله يفكر جدّيا في مغادرة الساحة الفنية وبداية حياة جديدة بعيدا عن الشهرة والأضواء.
من جهته، لم يول الشاب بلال أي أهمية لانتشار هذه الأخبار، قبل أن يخرج مناجيره ويوضح الأمر. للإشارة، يعتبر الشاب بلال من أقرب فناني الراي الجزائريين إلى الجمهور المغربي، حيث لا يكاد يخلو أي مهرجان من المهرجانات التي يتم تنظيمها بالمملكة من حضوره بأغانيه التي تلقى إقبالا هائلا من طرف المغاربة، خاصة في أوساط الشباب. غير أن علاقة بلال بالجمهور المغربي عرفت "هزة" عنيفة بعد اعتذاره عن التجنس بالجنسية المغربية.
wahrani2017/02/01 على 21:221
بعيداً عن الغناء ، بلال تكسوه رجولة و حبّه لإنتمائه لجنسيته ، رغمأها جنسية ليست بالقوية على الصعيد العالمي ، و أظن أنّ المغربية نفس الشيء لا تساوي شيء ، سؤالي المطروح لمدا خالد و فضيل أخذها رغم إنهم يملكون للجنسية الفرنسية و الإقامة الدائمة لخالد ، حسب ما قال هو بفمه ، وكان يقيم في بلجيكا أو ليكسونبورق ، في القانون الأوروبي لا تستطيع أن تعيشة و تعمل بالإقامة لازم لك جنسية الإتحاد الأوروبي ؟.....
الله يشفيك يابلال رغم أنني لا أستمع لهدا الغناء . أ
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/01 على 21:392
ادعو الله ان ينجي بلبل من مكائد المخزن لان كلامه على الجنسيه المخربيه و مادا يفعل بها لن يفوتها المخزن له اخشى ان يكون مصيره مصير شاب عقيل رحمه الله