مناجيره نفى الأمر كليا وصحافة "المخزن" تؤكده اعتزال الشاب بلال بعد عملية جراحية فاشلة في إسبانيا!

بعد شائعات كثيرة روّجت لها صحافة "المخزن"، ومعها مواقع مغربية عديدة، أكدت اعتزال نجم أغنية الراي الشاب بلال، خرج القائم بأعمال الأخير "بينو" لينفي بشدة كل هذه الإشاعات، على رأسها شائعة تدهـور حالته الصحية، التي كانت سببا في اعتزاله الغناء حسب مزاعم وسائل الإعلام المغربية، مؤكدا (بينو) أن الشاب بلال في صحة جيدة وأنه لا صحة لتوقفه عن الغناء مثلما يروج له.

وكانت وسائل إعلام المخزن وبعناوين مثيرة للعيان، قد تحدثت عن اعتزال بلال بعد أزمة صحية ألمت به، وتحديدا بعد خضوعه لعملية جراحية في عينيه أجراها بمدينة "ماريبا" الإسبانية، مشيرة إلى أن العملية لم تتكلّل بالنجاح الكافي.

وأكدت ذات المواقع أن حالة بلال الصحية تدهورت بشكل ملحوظ بعد العملية، ما جعله يفكر جدّيا في مغادرة الساحة الفنية وبداية حياة جديدة بعيدا عن الشهرة والأضواء.

من جهته، لم يول الشاب بلال أي أهمية لانتشار هذه الأخبار، قبل أن يخرج مناجيره ويوضح الأمر. للإشارة، يعتبر الشاب بلال من أقرب فناني الراي الجزائريين إلى الجمهور المغربي، حيث لا يكاد يخلو أي مهرجان من المهرجانات التي يتم تنظيمها بالمملكة من حضوره بأغانيه التي تلقى إقبالا هائلا من طرف المغاربة، خاصة في أوساط الشباب. غير أن علاقة بلال بالجمهور المغربي عرفت "هزة" عنيفة بعد اعتذاره عن التجنس بالجنسية المغربية.