وفاة الضحية 160 في تكوت بباتنة بسبب داء السيليكوز

ووري بعد ظهر الأربعاء، ضحية جديد من شبان مدينة تكوت بسبب داء السيليكوز، وذلك بمقبرة عين البير بتكوت، ويتعلق الأمر بـ "إسماعيل بوبكر"، الذي توفي سهرة الثلاثاء، عن عمر يناهز 46 سنة، بعد معاناة طويلة مع مرض في الرئة ناجم عن ممارسة حرفة صقل الحجارة، مخلفا وراءه أرملة و3 يتامى.

وتسببت هذه المهنة إلى حد الآن في 160 من شبان وأبناء بلدية تكوت ومناطق مجاورة، على غرار شناورة وتكوت واينوغيسن، مخلفين وراءهم أيتاما وأرامل، ما جعل الكثير يدعو إلى تحركات ميدانية لتوعية الجميع بالتوقف عن ممارسة هذه الحرفة، وكذا الإسراع في إنجاز مستشفى بتكوت ينهي متاعب المرضى مع التنقل إلى باتنة وبسكرة من أجل العلاج.