الدرك أوقفه بالشراقة بعدما جمع أرباحا طائلة بالنصب متابع في 14 قضية يحتال على وكلاء السيارات

أوقفت مصالح الدرك بالشراقة شخصا مبحوثا عنه لتورطه في 14 قضية إجرامية ينشط ضمن شبكة، للنصب والاحتيال على وكلاء السيارات وأصحاب آلات الأشغال العمومية، موهما ضحاياه بامتلاكه شركة أشغال بناء يجني من ورائها أرباحا خيالية، كما حجزت كمية معتبرة من الوثائق المزورة.

فرقة الأبحاث لدرك الشراقة، تحركت بناء على معلومات، مفادها وجود شخص خطير مبحوث عنه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالنصب، خاصة أن آخر معلومة تفيد بأن آخر عملية قام بها المعني كانت استحواذه على آلة حفر من نوع HIDROMEK حيث كان يجني أرباحا خيالية في كل عملية نصب يقوم بها.

واستغلالا للمعلومة تم تعقب المشتبه فيه، وبانتهاج تقنيات علمية تم تحديد تحركاته التي كانت أغلبها عبر محور دالي إبراهيم، الشراقة، أولاد فايت، حيث تمت مباغتته وإلقاء القبض عليه. وبعد التحقيق معه تم الكشف عن هويته، ويتعلق الأمر بـ "ب. س"، يبلغ من العمر 35 سنة، من ولاية البليدة، كان يتنقل بهوية مزورة وباسم مستعار، لأنه مبحوث عنه تبعا لـ 14 أمر بالقبض الجسدي من أجل قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار..

كما عثر بحوزته على3 جوازات سفر تخص بعض المواطنين، نسخ طبق الأصل لبطاقة مهنية لعون أمن، بطاقة تعريف مزورة تحمل صورته الشخصية وهوية مغايرة، نسخ من بطاقات تعريف لمواطنين، نسخ من بطاقات تسجيل مركبات كان المعني يستعملها في تغيير هويته، وإيهام ضحاياه والنصب عليهم، صورة بالزي الرسمي لعون أمن.