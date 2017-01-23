استضافت أمين الزاوي وآيت منقلات وجمال منّاد "تيكلي" جمعية ثقافية للحفاظ على التراث والهوية الأمازيغية الجزائرية

منذ تأسيسها واعتمادها في 2013، ومقرها بني ورتيلان بسطيف، هي جمعية "تيكلي" الثقافية التي اتخذت لها شعار "معكم نحو طريق المعرفة" وسط برامج فنية وثقافية منوعة ومهمة قدمتها للجمهور الجزائري منذ تأسيسها.

وبالرغم من أنّ الهدف الرئيسي لتأسيسها كان من أجل الحفاظ على التراث والتقاليد والثقافة الأمازيغية بمنطقة بني ورتيلان، إلا أنّ برامجها تنوعت بين الموسيقى والمسرح والسينما والأدب والشعر، حيث تمكنت الجمعية في ظرف ثلاثة أعوام من تنفيذ مشاريعها الأدبية والفنية وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بـ التقليد الذي دأبت عليه هذه الرابط، فأحيت احتفالات "يناير" و"أمزون الربيع" أو ما يعرف بـ (شاو ربيع)، ونظمت ندوات فكرية مع صناع السينما والفن، كما استضافت شخصيات كبيرة في مختلف المجالات منها التاريخية البحوث والأدب والمسرح والسينما والموسيقى والرياضة ... فكان أخر لقاء نظمته مع الروائي أمين الزاوي، وقبل الزاوي نزل عليها الفنان آيت منقلات ضيفا وكذا رئيس المحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد واللاعب الدولي السابق جمال مناد والفنان بوجمعة أغراو، إلى جانب أسماء أخرى.

وبالموازاة مع ذلك تنظم الجمعية التي يرأسها المخرج والمنتج في مجال الاتصالات والإنتاج السمعي البصري تظاهرات من أجل الترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة وعديد المناطق بالجزائر.