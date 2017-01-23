بلدية بوزريعة بالعاصمة سكان الحي الفوضوي طريق الشيوخ ينتظرون الترحيل

تعيش المئات من العائلات القاطنة بالحي القصديري الواقع بطريق الشيوخ ببوزريعة، أوضاعا مزرية، في بيوت تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، حيث جددوا مطالبهم بترحيلهم في أقرب الآجال.

عبر قاطنو الحي عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها، التي وصفوها بالمأساوية في شبه مساكن تم تشييدها بطريقة عشوائية ليجدوا أنفسهم أمام معاناة حقيقية، في ظل سياسة التجاهل واللامبالاة المنتهجة من قبل السلطات المعنية، وهذا رغم النداءات والطلبات التي تقدم بها هؤلاء في العديد من المناسبات إلى المسؤولين من أجل تغيير واقعهم المعيشي الذي يتخبطون فيه منذ أكثر 40 سنة.

وأشار السكان في تصريح "للشروق" إلى التدهور الرهيب الذي تعرفه سكناتهم، خاصة في فصل الشتاء، بسبب انزلاق التربة وسقوط الأشجار، ما يعرضهم لأخطار كبيرة، ما جعلهم يعيشون في قلق ورعب كبيرين، خصوصا أن أغلب هذه البيوت توجد على حافة الوادي وارتفاع منسوب المياه يتسبب في انجراف التربة والصخور.

كما أن الرطوبة من بين المشاكل التي تهدد السكان، وأضحت تشكل خطرا السكان، وتعرضهم لأمراض الحساسية والربو، فضلا عن الوضع غير الصحي الذي يعيشون فيه، في ظل تسرب المياه القذرة التي باتت مكانا مفضلا لتجمع الحيوانات كالكلاب والجرذان التي أضحت تتقاسم معهم البيوت.

وفي الأخير، يجدد سكان الحي رفع مطالبهم للجهات العليا وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، للإسراع في ترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية بوزريعة محمد لمين قطوني للشروق، أن هذا الحي له الأولوية في الترحيل كونه يتكون من أربعة مواقع، مبرزا أن القرار الأخير يعود إلى مصالح الولاية وهي المعنية بالقضية.