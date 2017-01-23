من بين خططها لسنة 2017

هيلاري كلينتون تطوي خيبتها الرئاسية في كتاب

date 2017/02/02 views 115 comments 0
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icon-writer سكاي نيوز عربية

لدى هيلاري كلينتون الكثير من الخطط لسنة 2017، بما في ذلك عرض تأملاتها بشأن خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.

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