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بشرط وجود ملف طبي ودفتر عائلي.. مواطن من العاصمة يعلن عبر "الشروق":
"منازلي مفتوحة للمرضى من 44 ولاية"
أعلن السيد رمضاني عبد المجيد القاطن ببلدية المرادية، أنه خصص منزلين لاستقبال المرضى من 44 ولاية باستثناء العاصمة والبليدة وتيبازة وبومرداس، بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على مزاولة العلاج، وأكد في حديثه للشروق أنه شرع في استقبال المرضى من مختلف ولايات الوطن في منزلين يقع الأول في مدينة زرالدة والثاني في بلدية بوسماعيل، حيث يتردد عليه يوميا مرضى قادمون من ولايات الجنوب أغلبهم يزاولون العلاج في مستشفيات العاصمة في مقدمتهم مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث يقيم عنده المرضى من 8 أيام إلى شهر حسب طبيعة العلاج، ويشترط المتحدث ممن يقصدونه دفترا عائليا وملفا طبيا، حيث أكد أنه يرفض استقبال غير العائلات.
وكشف محدثنا البالغ من العمر 61 سنة أن الفكرة راودته منذ الصغر، حيث كان أن والده يستقبل المرضى في بيتهم العائلي الذي كان معروفا بإيواء كل مريض ضاقت به السبل، مؤكدا أنه كان يشاهد يوميا مرضى ومرافقيهم ينامون في الشارع أمام العيادة الخاصة بديار السعادة بالمدنية، ما جعله يقرر فتح منزليه المتواجدين على مستوى زرالدة وبوسماعيل وهما مجهزان بكل الضروريات وحتى الكماليات لاستقبال المرضى في أحسن الظروف.
والغريب في الأمر حسبما أكده لنا السيد رمضاني عبد المجيد أنه يقطن في بيت استأجره في العاصمة لأن أطفاله يرفضون السكن بعيدا، وأضاف أنه متزوج من امرأتين وله تسعة أبناء وهو من عشاق السفر، خاصة أنه يدير وكالة عقارية في قلب حي باب الواد.
وأعلن المتحدث عبر "الشروق" أنه في خدمة المرضى في كل وقت، حيث نشر صور منزليه على شبكات التواصل الاجتماعي رفقة رقم هاتفه وهذا لتسهيل عملية الاتصال به، ولكل مريض يهمه الأمر نضع تحت تصرف قرائنا رقم مكتب السيد رمضان عبد المجيد والمتمثل في 021733769.
الوطني - الجزائر2017/02/02 على 20:391
بارك الله في مالك واولادك وسترك الله يوم لا يستطيع احد سترك الا هو ...........
عبد الرحمن محمد - الجزائر2017/02/02 على 20:512
لقد فتحت منازلك للمرضى ، والله سيفتح لك جناته و سيبني لك قصورا في الجنة أنت وأبناؤك التسعة وزوجتيك ، جازاك الله خيرا وأكثر من أمثالك
Karim - Algeria2017/02/02 على 20:583
جزاك الله خير الجزاء و رحم الله والديك و الله إن هذه تجارة رابحة مع الله.
نتمنى أن تكون هذه قدوة للتنافس في الخير بالمال أو بالأعمال الخيرية.
و الله إن أعمال الخير ترجع على المجتمع بالخير "و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه."قرآن كريم
عبدالعزيز - الجزائر2017/02/02 على 20:594
ماشاء الله ربي يبارك فيه ويحفظوا ويكثر من امثالوا