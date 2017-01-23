حجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة الحربية بخنشلة

كللت مداهمة تفتيش، لفرقة البحث والتحري بأمن خنشلة، الأربعاء، بحجز سلاح ناري، أجنبي الصنع، وكمية معتبرة من الذخيرة الحية، من مختلف العيارات، مع توقيف صاحبها.

وذلك خلال عملية تفتيش، كانت قد شنتها الفرقة، على مستوى منزل عائلي، بوسط المدينة، بعد استغلال لمعلومات مؤكدة، بخصوص حيازة المعني لسلاح ناري، وذخيرة حية، مجهولة المصدر، ليتم على الفور إصدار إذن بالتفتيش، مس منزل المشتبه فيه، في انتظار تقديمه لاحقا، أمام السلطة القضائية، للنظر في أطوار القضية.