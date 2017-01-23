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بعد فضيحة الفساد التي ضربت معسكره
نكاز لفيون: مستعد لدفع أموال زوجتك بشرط..
اقترح الناشط الجزائري المقيم بفرنسا رشيد نكاز، الخميس، على مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون الذي يواجه فضيحة استفادة زوجته من وظائف وهمية سابقا، دفع هذه الأموال للخزينة مقابل فسخ عقد استغلال للغاز بالجزائر من شركة توتاغاز الفرنسية.
ونشر نكاز على صفحته على "فايسبوك"،أنه مستعد لدفع مليون أورو تعويضا للأموال التي استفادت منها زوجة فرانسوا فيون من هذه الوظائف الوهمية شرط إعادة التفاوض حول عقد شركة توتا غاز الفرنسية مع سونطراك الجزائرية بأدرار".
ويقول هذا الناشط المثير للجدل، أن قيمة هذا العقد الموقع عام 2002 هي 27 سنة وتبلغ قرابة 200 مليار دولار.
وكانت أسبوعية "لوكانار أنشينيه" الفرنسية، قد أفادت في عددها الصادر، الأربعاء، أن زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في فرنسا فرانسوا فيون، المتهمة بالاستفادة من وظائف وهمية، تقاضت ما مجموعه أكثر من 900 ألف أورو، في إطار العمل كـ"مساعدة برلمانية" أو متعاونة مع مجلة ثقافية.
وبعدما كانت الصحيفة أوردت مبلغ "500 ألف يورو" الأسبوع الماضي، نقلت في عددها الأخير أن المبلغ الإجمالي الذي تقاضته بينيلوب فيون لقاء عملها كمساعدة برلمانية لزوجها، أو للمنتدب عنه مارك جولو، بلغ 831440 أورو خلال الفترة ما بين 1988 و1990 وما بين 1998 و2007 ثم خلال العامين 2012 و2013، كما تقاضت زوجة فيون نحو 100 ألف أورو لقاء عمل في مجلة "ريفو دي دو موند" خلال العامين 2012 و2013
من جهة ثانية نقلت الصحيفة أن ولدين لفرانسوا فيون عملا أيضا كمساعدين برلمانيين لوالدهما، وتقاضيا 84 ألف أورو بين عامي 2005 و2007 بينما كانا لا يزالان طالبين.
ونكاز الذي أعلن الترشح للإنتخابات الرئاسية في فرنسا ثم في الجزائر سابقا لكنه فشل في دخول السباق رسميا، تنازل عن جنسيته الفرنسية عام 2013 كما يسمى بمحامي المنقبات في فرنسا بعد فتحه صندوقا بمليون أورو لدفع غراماتهن.
مجبر على التعليق - حين تقرأ التعاليق2017/02/02 على 21:021
شطحات تظنها ترفع رصيدك السياسي إن كنت فعلا سياسي لكن الحقيقة في كل مرة تتكلم افهم انك مجرد دمية فقط مازلنا لم نعرف من يحرك خيوطها !!!!
nacer - alger2017/02/02 على 22:49
نكاز يريكم القمر بدرا في ليلة صحوة فتنظرون الى اصبعه و تتهمونه بالخيانة العظمى .
من باع الجزائر من اجل استبداد شعب لا ترونه خطر على استقرار و امن البلاد و من يقول كلمة حق تتهمونه بالعمالة فمتى كان الولاء للوطن هو الولاء للخونة السراقين ؟
مالكم كيف تحكمون ؟
حتى شكيب اصبح شيخ زاوية و لما يموت سموه ولي صالح و استبركو بقبره
DZ2017/02/02 على 21:122
برنار هنري نكاز من اين لك كل هذه الاموال
هل هي اموال اخيك الميلياردار برنار هنري ليفي !
ام هيا اموال المخزن و اندري ازولاي و الموساد !
Salima - Alger2017/02/02 على 22:19
طبعا لم تالفو ان شابا كنقاز يدرس فى افخر جامعة ويتخرج منها بجهده ثم يكون ثروة بدون رشوة واختلاس.
ابحثوا فى فشلكم فالسيد كبير على افكاركم الصغيرة.
SoloDZ2017/02/02 على 21:143
ما هذه الاحتقار الذي يتصرف به نكاز تجاهنا هل يظننا اغبياء الى هذه الدرجة! بأي صفة يلغي فيون صفقات الغاز بين الجزائر وفرنسا؟ وبأي صفة يتطرق نكاز لصفقة غازية بين الجزائر مع فرنسا او كع اي بلد آخر؟ الذي لا يعلمه الذين يعانون من الازدحام في عقولهم من اتباع نكاز هذا هو ان زعيمهم المبجل عنصر استخباراتي في جهاز المخابرات الفرنسي تستعمله الدوائر الصهيونية لاشعال فتنة في الجزائر وهو الشيء الذي لم يقدر على فعله شبيهه في الشكل والمهنة الصهيوني برنار هنري ليفي ونقول لنكاز لو كان صادقا استثمر في بلادك اولى
nacer - alger2017/02/02 على 22:40
اذن انت تعلم ان نكاز رجل مخابرات و من مصادر موثوقة هذا يعني انك تخرط او رجل مخابرات . من نتائج الظلم هو الخراب و نحن في بلد الظلم فهل الصهاينة هم من نشروا الظلم في الجزائر
نكاز عاش في فرنسا و تعلم معنى الحرية لا يقدس الحاكم كما نفعل و كلامه سياسي بحت لان الجميع يعلم و متيقن ان فيون لن يستطيع فعل شئ هي مجرد وسيلة لفضح صفقات النهب و كيف باعوا ثروات الجزائر لفرنسا من اجل البقاء الحكم . ننتظر فقط ماذا سيبيعون من اجل الخامسة .
حب الوطن و حب الدولة شيآن مختلفان تماما لكننا تعودنا الانبطاح و الخضوع
SoloDZ - الجزائر تصرف على ابناءها في فرنسا بصفقات اقتصادية !!!!!!!! 2017/02/02 على 23:09
اتفق معك في كل ما قلته إلا في مدحك لنكاز لأنه عنصر استخباراتي فرنسي اي عدو
اما عن الصفقة التجارية مع فرنسا و ان صح الكلام انها رشوة او صفقة غير قانونية او
حتى غير طبيعية ان صح القول فيحضرني للتو سؤال يجيب على عجب هذه الصفقة مع
فرنسا والسؤال هلو هل نقبل ان يعيش معنا خمسة ملايين فرنسي بصفتهم جزائريين
ويزاحموننا في صوصيال بلادنا خاصة اذا كان عادلا اي ان الفرنسي يستفيد بنفس الذي
يستفيد منه الجزائري والفرنسي يتمتع بالجنسية الجزائرية على فكرة وهو القادم على
ظهر فلوكة..الخ من هنا نفهم معنى الصفقة
مراد2017/02/02 على 21:194
ويقول هذا الناشط المثير للجدل، أن قيمة هذا العقد الموقع عام 2002 هي 27 سنة وتبلغ قرابة 200 مليار دولار. كل هذا حتى تسكت فرنسا على بقاء التويفه في الحكم و لا تنتقده ؛ أتفه ما خلق و أغباهم على الإطلاق باع ثروات الأمة مقابل ثمن بخس حتى يبقى في كرسي الحكم و الغريب أنه يتصور نفسه حاجة عظيمة و هو ما يصلحش حتى زبال
2017/02/02 على 21:245
نقاز ! سلوكات صبيانية بل كلام لا يتفوه به الا الصعاليك والمنحرفين ويتمنى بل يحلم أن يجلس على العرش في بلد ال 40 مليون نسمة ومستواه لا يتعدى رئيس جمعية أولياء تلاميذ على مستوى مدرسة في قرية أو حي صغير
nacer - alger2017/02/02 على 22:20
نكاز جريء و لا يخاف من ابداء رأيه و يبذل كل جهده ليوصل كلمته , لكننا نحب ان نعيش في الاوهام باننا شعب الله المختار و حكامنا مغلوبون على امرهم و العالم يتآمر بنا .
سيدي اعمر الغزوات - SIDI AMAR GHAZAOUET2017/02/02 على 23:11
راك خالص عليها و اللا غير غير تزيد عليها وحدك
كاره جدكم - العاصمة2017/02/02 على 21:286
السيد نكاز رجل والرجال في الجزاير قليلون ، نكاز يدافع عنكم ايها الطنوحا فرنسا تأخذ بترولنا وغازنا بالمجان و تهيننا و تحتقرنا
تبا لكل حركي خاين
2017/02/02 على 22:45
نعم تبا لكل حركي خائن لكن أنت في عقلك حمار .
سيدي اعمر الغزوات - SIDI AMAR GHAZAOUET2017/02/02 على 22:25
هناك شخص يشبهك اظنه جدك في الصورة و هو يستلم علم فرنسا في
الموضوع الذي يتكلم على الحركى اخر زمن الحركى اصبحو يتباهون بالعمالة
و يظنون انفسهم رجال علاه كملو الرجال باه يدافع على الجزائر من رضع
حليب فرنسا و المشكل تدافع عليه و تتباها رجال اخر زمن ايه رجلة وراء
الحاسوب نكاز يبغوه لمراركا و الشياتا الليزيميقري انا ميقري شيتلي
ملاحظ2017/02/02 على 21:397
القناع تسقط أخيرا في وجه هذا نكاز الكمنجة, الذي ظننت منذ سنوات انه مخلص لبلده, ولكن في الحقيقة خلاط ويتصرف كوسواس الشيطان, لقد خدعنا بإبتسامته ودفع الغرامة للمنقبات وفي حقيقة من أولاد فرنسا لا يختلف مع النظام يقوم بدفع الغرامات المنقبات وفضح الممتلكات المسؤولين بفرنسا فقط لأعراضه السياسية وشخصية طمعا في الكرسي هذا الرياء يتصرفه هذا شخص ظننته نزيه.....لكن هو أسوأ....
2017/02/02 على 22:28
الاسوا هو من يحكم دون ارادة الشعب مهما كان في العالم
2017/02/02 على 21:418
يا سي الرشيد هو يعاني في مشاكل و اتهامات و انت مدبيك تزيد تهردها عليه
صالح بوقدير2017/02/02 على 22:229
يجب التثبت اولا
يستبعد ان يكون نكاز نذلا لهذا الحد ولا ينبغي الجري وراء الاشاعة لتشويه الرجل قال تعالى ( ياايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) .
abdel - alger2017/02/02 على 22:3710
Normalement vous savez que la France ne s’abaissera pas devant un tel défit, surtout s'il vient d'un Algérien.