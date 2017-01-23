طوارئ في بيت نعيمة صالحي بالمدية

قدّم وبصفة رسمية الأمين الولائي لحزب العدل والبيان بالمدية عيسى بومهدي استقالته بصفة رسمية إلى الأمينة العامة للحزب السيدة نعيمة صالحي عشية انطلاق الحراك السياسي الحقيقي بعد إعلان رئيس الجمهورية تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، ما اعتبره متتبعون ضربة للحزب.

وعن سبب الاستقالة اكتفى الأمين الولائي بحصرها في خلافات داخلية في الحزب، غير أن مصادرنا أكدت أن أصل الخلاف مادي وذلك بعد فرضت صالحي على المعني اقتناء بطاقات الانخراط بأثمان لم ترُق للمعني وهو ما دفعه إلى الاستقالة التي أمضت صالحي عليها نهاية الأسبوع دون ختمها.