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بعد الانضمام إلى الاتحاد الافريقي
"شيسانو"... الهدف القادم للمغرب!
يذهب مراقبون إلى أنّ المغرب سيسعى للنيل من الموزمبيقي "خواكيم ألبرتو شيسانو" مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى الصحراء الغربية، خصوصا وأنّ "شيسانو" لا يتبنى الموقف المغربي، وظلّ ينادي بضرورة الإسراع في تسوية قضية احتلال الصحراء.
إذا كان نظام "محمد السادس" رفض التعاطي مع "شيسانو" منذ تكليفه سنة 2014، فإنّ انضمام الرباط قبل 72 ساعة إلى الهيئة القارية، يجعل المخزن مدعوا لتغيير استيراتجية التعامل مع "شيسانو" (77 عاما) الذي ظلّ يؤكد في تقاريره لمفوضية القارة السمراء، على الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها محتلة من طرف المغرب وفق لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما اللائحة 34/37 لسنة 1979.
ويتوقع متابعون للملف، أن يسعى المغرب المُطالب بعدم الوقوع في تناقض مع مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، لإيقاف مهمة "شيسانو" في المنطقة، رغم أنّ القرارات الصادرة عن الاتحاد إياه تكرّس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتطالب العضو رقم 45 بتحديد جدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير، بالتزامن مع صعوبة التوفيق بين عضوية المغرب المحتل لأجزاء من الصحراء الغربية، والنداءات المتكررة لتصفية الاستعمار من القارة الأفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وظلّ المغاربة طوال الـ36 شهرا المنقضية، يقاطعون "شيسانو" الذي حكم الموزمبيق على مدار عقدين (6 نوفمبر 1986- 2 فيفري 2005)، وجرى تكليفه من طرف الاتحاد الإفريقي في 2014، ممثلا خاصا لملف الصحراء، وعمدت السلطات المغربية في الفترة السابقة إلى مهاجمة الرجل عبر إطلاق مزاعم من قبيل "تعيين شيسانو اليساري يهدف إلى تسخين التوتر في شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر"، كما راحت أبواق "المخزن" تسوّق لتحفظاتها بشأن استمرار "شيسانو" الذي يرتبط بعلاقة وثيقة جدا مع الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنان" الذي أسند إليه عدة مهمات رسمية عبر العالم.
تحذيرات
سبق لـ "شيسانو" أن حذّر في 26 أفريل 2016، أعضاء مجلس الأمن الدولي، من كون "النزاع في الصحراء الغربية إن بدا وكأنه مشكل صغير" (...)، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسي أنّ "شرارة صغيرة يمكن أن تضرم النار في كل الغابة"، في إشارة إلى الوضع الذي تعرفه المنطقة ومخاطر استمرار هذا النزاع دون حل.
وجاءت تحذيرات الرئيس الموزمبيقي السابق بضرورة الإسراع في تسوية النزاع في هذا الإقليم المحتل خلال جلسة عقدها آنذاك في مجلس الأمن الدولي بطلب من دولتي أنغولا وفنزويلا في اجتماع مغلق حضره ممثلون عن بلدان أوروبية وعربية وإفريقية، وشهد ذاك اللقاء توجيه "شيسانو" انتقادات لاذعة تجاه المحتل المغربي الذي أقدم على طرد 84 موظفا من المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "المينورصو" ووصف ذلك بـ "السابقة الخطيرة جدا على البعثات الأممية الأخرى في مناطق النزاع المختلفة من العالم".
وعبّر "شيسانو" عن تشاؤمه من استمرار هذه الوضعية في ظل حالة التذمر التي يعيشها اللاجئون الصحراويون في مخيمات اللاجئين مع كل تبعات ذلك على الاستقرار في كل المنطقة، كما تحدث "شيسانو" بالصراحة التي يتطلبها وضع متأجج في الصحراء الغربية، حيث عبّر عن حالة الاحتقان التي يعرفها ملف هذا النزاع في غياب أي تقدم على طريق تسويته من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي .
وقال "شيسانو" لتفادي أي انزلاق غير محمود العواقب بحتمية تمكين بعثة "المينورصو" من كل صلاحياتها لتنظيم هذا الاستفتاء بما فيها صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء.
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:321
في وقت اتسعت فيه رقعة الوعي وعلا سقفه كثيرا لدى شريحة كبيرة من الرعايا في المملكة نتيجة سياسات القصر الفاسدة الفاشلة لسنوات طويلة والتي اخذت منحى آخر كليا اليوم وباتت سياسة يتعجب منها حتى البليد فما بالك بالذي يحترم نفسه وعقله وآخرها اهتمام القصر بالرعاية الاجانب في المملكة وفي بلدان اخرى وفي مراكز اللجوء والرعية تعاني بشكل مأساوي ازمات متعددة على جميع الاصعدة بالمملكة في نفس الوقت دخل العبيد في حالة من الهستيرية بفعل نوبة عصبية جنونية سببها هزيمة سِيدهم القصر واحتلاله المخزني في الصحراء الغربية
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:322
هذه النوبة العصبية وبما انهم عبيد واكثر من ذلك عبيد مستحمرون ومساقون مثل قطعان النوق والبعير والبغال والثور والبقر وبدلا من ان يلوموا سِيدهم على هزيمة مملكته التي بيعت سابقا كمحمية لدة بلاد اخرى مقابل بقاء القصر الملكي يحكم فيها بنظام الحكم الذاتي الموسع اطلقوا العنان لأفواههم القذرة تجاه الجارة الشرقية لدويلتهم المثيرة للشفقة والجالسة مؤخرا على قرعة الإعتراف بالجمهورية الصحراوية في الاتحاد الافريقي ولازالوا لم يفهموا بعد انه ليس دبلوماسية دويلتهم الضعيفة فحسب او ان الديبلوماسية الجزائرية قوية
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:323
ما افضى إلى الإنتصار الصحراوي التاريخي والكبير هذا والذي يبقى انتصارا صحراويا محضا وما انتصرت فيه الجزائر هو انتصار ثباتها على مواقفها بشان مبادئها الحقة في هذه القضية امام الحدود الحقة الوهمية لدى دويلة العلويين وانتصر مع الشعي الصحراوي كل مساند للحق في هذه القضية العادلة وعدالة القضية الصحراوية هي محور الانتصار الذي يحققه ممثلي الشعب الصحراوي وليس ضعف دبلوماسية المملكة ولا قوة دبلوماسية الجزائر وعلى ذكر المساندة للقضية الصحراوية لطالما روج اعلام القصر لاكذوبة صرف الجزائر لملايير الدولارات على
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:334
على القضية الصحراوية عشرات الملايير الدولارات ايها الاخوة اكذوبة لا يصدقها عقل سوي ومنطق سليم لكن صدقوها هم من كثرة تكرارها ثم وفي سياق رش الاكاذيب في اطار التضليل والتدليس وتعبئة الرعية الغبية حقد وكراهية تجاه الجزائر لم يقدم اعلام القصر ولا مرة واحدة دليل واحد على هذه الخرافات بالرغم من ان سند الجزائر للقضية الصحراوية وبمختلف اشكال الدعم امر موجود وشفاف ومعلن والشعب الجزائري على اطلاع عليه ويتفق على ذلك كونها ليست القضية الاولى التي دعمتها بلاده لان بلاده تلقت نفس الدعم لنفس القضية في وقت سابق
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:335
بالمقابل لا نكاد ننتهي من قراءة تقرير عن كون المخزن يشكل لوبي دولي لشراء الذمم في منظمة ما او هيئة ما ..الخ حتى يصدر تقرير آخر يفضح القصر في هذا الامر اي شراء الذمم وبسخاء كبير على غرار وثائق ويكيليكس ووثائق كريس كولمان وبعض التقارير الصحفية الدولية اللتي فضحت سياسة شراء الذمم من طرف المملكة العلوية من اجل مختلف الاهداف ذات صلة بالقضية الصحراوية مثل سحب اعتراف وتغيير موقف او تأخير شيء او تنظيم ملتقى في الاراضي المحتلة او تلميع صورة الاحتلال..الخ ناهيك عن ضرب المصالح الجزائرية وتشويه صورة الجزائر
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:336
وبعد ان انفضح امر القصر في موضوع شراء الذمم وتقديم الرشاوى بمختلف انواعها واشكالها لمختلف جهات العالم اصبح لا يخجل من فعل ذلك في العلن وكأنموذج لذلك ملايين الدولارات التي دعم بها مترشح لرئاسيات امريكا على مترشح آخر دون نسيان الفيلات والضيعات والعطايا وصرف الشيكات شهريا على مدار السنة للموشحين بالاوسمة الملكية والمستشفيات الميدانية خارج البلاد وتنمية مدن بلدان اخرى .. الخ وما خفي اجل واعظم من استنزاف خيرات ومقدرات واموال خزينة البلاد على حساب انين رعية واحلة في مأساة انسانية اجتماعية مثير للشفقة
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:337
ولكي يغطي القصر عن هذه الافعال لانها تتنافى واطروحته الوهمية لأن من يدافع عن ارضه وقضيته عادلة لا يحتاج لشراء ذمة احد او يرشي اي جهة كانت او يتنازل عن اي شيء يخصه وليغطي القصر عن فعله هذا يوجه الرأي العام المحلي ويحاول يائسا مع الرأي العام الدولي عن طريق اعلام مرتزق هاو بالاكذوبة المهبولة ان الجزائر تصرف ملايير الدولارات على القضية الصحراوية اعلام مخزني مستوى حضيضي يستند على مركز دراسات احضض منه مستوى لا يفرق بين الشيء الشاغر والشيء الفارغ كقوله ان المملكة انهت مع سياسة الكرسي الفارغ ههههه حمير
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:338
لكن الملاحظ ان اعلام المخزن بدأ يغير خطابه بتعليمات من القصر اكيد منذ كلمة الحاكم العام للمحمية الفرنسية بالاتحاد الافريقي فكثيرة هي الشخصيات المخزنية سواء سياسية او اعلامية او تحليلية ترافع لتوجه القصر على الاقل في المرحلة الحالية ترافع لتفادي مواجهة الطرف الصحراوي داخل الاتحاد الافريقي الى درجة ان لسان حال حزب الاستقلال الاعلامي نشر على جريدته خريطة المملكة العلوية حسب بنود العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي غداة كلمة سِيدهم في نفس المنظمة القارية ويظهر على حزب الاستقلال نوع من الهدوء بعد الثورة
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:349
الكلامية التي اطلقها عند مباشرة القصر في اجراءات انضمام بلاده للاتحاد الافريقي بالتخلي عن الاوهام الاستقلالية ولا يمكن ان تنشر خريطة المملكة الدولية على جريدة دون موافقة رقيب المخزن طبعا الصارم في هذه المسئلة ما يدل على ان الاستقلال قد انخرط في لعبة القصر الاستكلاخية للطرف الصحراوي بمعية جهات دولية الشيء الذي يؤكد مرة اخرى ان هناك فعلا عملية استكلاخ اوروبية تقودها فرنسا بمحميتها في الاتحاد الافريقي من اجل المشروع الضخم الذي يتطلب تحييد اشكال القضية الصحراوية واصحابها عن مساره على الصحراء الغربية
SoloDZ - عبيد البخاري ومتلازمة ستوكهولم كحالة مرضية اضافية لازمتهم النفسية 2017/02/02 على 21:3410
وعن فرضية الـ 20/50 عندما ادرجت اسبانيا القضية الصحراوية في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار واستمالت الصحراويين بالحكم الذاتي والجنسية الاسبانية ورفضوا دخل المروك على الخط ورافعت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ولم يكن ذلك سوى من اجل ابعاد الصحراويين عن اسبانيا اكثر والهدف الحقيقي هو ابتلاع بلادهم بعد خروج اسبانيا وهذا الذي حدث فعلا وعندما قبل المروك بوقف اطلاق النار وتنظيم الاستفتاء كان من اجل وقف خسائر الحرب الباهضة لشريا وماديا وربح الوقت لاستكمال الجدار واعتراف اليوم اكيد ان وراءه شيء ما
الموسطاش - Bahdja2017/02/02 على 21:5011
أقول للمغاربة هل كل هؤلاء السياسيين و الخبراء أغبياء إلى هذا الحد و منصاعين دون اقتناع للطرح الجزائري ؟؟؟
ليعلم المخاربة أن شيسانو هو من محرري الموزمبيق من الاستعمار البرتغالي ! له تجربة وسياسي محنك و غير غبي
كل العالم يعرف ومتأكد أن المغرب ماكانت له سيادة على الصجراء في تاريخ الدولة العلوية
وإسبانيا افشت هذه الحقيقة للأوبيين والأممين ONU
وإلا فماداعي غزوها بسكان الشمال باسم المسيرة الخضراء
وما داعي تقاسمها مع موريتانيا ؟
ورقلة - ورقلة2017/02/02 على 21:5212
نعاني في ولاية ورقلة من أزمة سكن خانقة حتى 100 م في صحراء بخلونا فيه ومافياالعقار تلعب بكل حرية وشح مشاريع السكنية لهذه الولاية منذ2012 لم يفرجوا على القائمة السكنية و سمعنا قريبا سيفرج على 400 سكن فقط وآلالاف تنتظر أرجوا ان نداء الأستغاثة يجد أذان صاغية خاصةمع تقسيم الحصص السكنية
2017/02/02 على 22:34
علاه ما عندكش سكن و درت انترنات انت مروكي و فايح اطلب السكن من من تركع له
الجزائر تعطي السكن لابنائها
2017/02/02 على 22:0313
وقال "شيسانو" لتفادي أي انزلاق غير محمود العواقب بحتمية تمكين بعثة "المينورصو" من كل صلاحياتها لتنظيم هذا الاستفتاء بما فيها صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء.
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الموضوع لا يتعلق باشخاص أو مسؤولين
بقدر ماهو قانوني بحت . بلد محتل و شعب
شطره يعاني من الإحتلال و شطر آخر مهجر
mohamed_a
الاتحاد الأفريقي2017/02/02 على 22:0514
ويستمر المسلسل.
المليارات التي تصرف على المسلسلات بحجة انها تمثل الواقع ،
لو صرفت على الواقع لغيرته.
الاتحاد الأفريقي2017/02/02 على 22:1215
“كلّما ازداد الإنسان غباوة .. ازداد يقيناً بأنه أفضل من غيره في كل شيء .”
youssef - espania2017/02/02 على 22:1316
الهدف الحقيقي بالنسبة ل المغاربة ليس البوليساريو لان البوليساريو شيء غير موجود تماما.المغرب وحلفائه مصممين على زعزعة استقرار الجزائر وعلى ما يبدوا الخطوة الأولى في ذلك قد نجحت . وماتبقى سوف توضحه الايام والمستقبل .وشكرا
Solo2017/02/02 على 22:59
تعقيب يدل على ان صاحبه يتألم في غيظ قاتل
الاتحاد الأفريقي2017/02/02 على 22:1717
من قلب الاتحاد الأفريقي .سنواصل وحدتنا الترابية
لكن لن نصل ابدا الى وجهتنا اذا توقفنا لنلقي بالحجر على كل كلب ينبح في طريقنا
hajar - Maroc fort2017/02/02 على 22:2018
هدفنا إن شاء الله هو دحر الكيان الوهمي (ما يسمى بوخرارو). النصر لصاحب الجلالة. الله الوطن الملك
القمري 2017/02/02 على 22:2819
شيئ جميل البلابلا وخاصة اذا تم تمليحها ببعض الهستيريا والتعاليق المطولة المطاطية ومضغها جيدا البعض يتنقل كالفراشة ويفكر ويعمل وينجز و البعض الاخر يثرثر من البرد ويشغل لسانه في ماتيسر من البلابلا ..... شيصانو يطالب بمستحقات عمله لسنتين بدون دفع شهرياته فهل الخزينة لازالت فيها بعض الدولارات قبل ان يفضحنا اقصد يفضح حكومة المرميطة
Solo2017/02/02 على 22:48
شيء جميل ان تضرب جوان و تتخايل نفسك جزائري سينسيك هذا مروكيتك لبرهة