طلبة الصيدلة مضربون إلى ما لا نهاية

على الرغم من الوعود التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال، بعقد لقاء مع ممثلي طلبة كلية الصيدلة، للاستماع إلى انشغالاتهم، إلاّ أن هؤلاء لا يزالون متمسكين بخيار الاحتجاج والإضراب المتواصل، عبر مختلف جامعات الوطن.

ما أصبح يثير الفضول للتساؤل: متى يلتحق الطلبة بقاعات الدراسة؟ ومتى ستجرى امتحاناتهم؟ خاصة أن السنة الجامعية لم يبق منها الكثير، لتدارك ما ضاع من دروس لهؤلاء الطلبة الذين هم من النخبة ويدرسون في تخصص علمي له علاقة بالصحة وحياة الأشخاص.