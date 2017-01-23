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تكبيل شخص لعمود كهربائي بساحة عامة
حادثة "تعليق" سارق ببجاية تتكرر بأدرار
خلفت صورة تظهر شخصا مكبلا إلى عمود كهربائي، بساحة عامة بولاية أدرار،الخميس، جدلا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنيت.
ووفق صفحات تناقلت هذه الصورة، فإنها التقطت في الساحـة العامة ببلدية أولاد احمد بولاية أدرار، بعد إلقاء القبض على لص تم ربطه وتكبيله بالحبال، صبيحة الخميس.
وتظهر صور أخرى، تدخل مصالح الدرك الوطني لفك رباط هذه الشخص .
ويجهل لحد الآن مآل هذه القضية وهل تعرض الشخص المربوط للضرب قبل تكبيله.
وقبل أسابيع تعرض شخص اتهم بالسرقة، لنفس المعاملة بسوق شعبي بولاية بجاية، قبل تدخل الشرطة التي أنقذته من الموت حسب بيان لها.
العباسي2017/02/02 على 23:161
شكرا للرجال اللذين كبلوه وبالضرب اشبعوه ولكن نتمنى ان يفعلوا نفس الامر باللصوص الكبار. وما اكثرهم جزاكم الله خير هذا هو الحل مع دولة وحكومة لا تفعل شيء للصوص بل تشجعهم على المضي قدما في نهبهم وسلبهم