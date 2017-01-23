إدارة ترامب: المستوطنات الإسرائيلية لا تشكل عقبة أمام السلام

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تشكل عقبة أمام تحقيق السلام، ولكن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها قد يكون عائقا أمام السلام.

وقال البيت الأبيض في بيان له يوم الخميس 2 فيفري، إن إدارة الرئيس ترامب "لا تعتقد" أن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام.

وبحسب البيان، فإن الإدارة الأمريكية "لم تتخذ موقفا رسميا حول النشاط الاستيطاني".

وذكر البيان أن ترامب يأمل بتحقيق السلام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وأنه يتطلع إلى مواصلة المناقشات بما في ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقررة إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الشهر الماضي، في آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.

وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.