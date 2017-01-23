لمعلوماتك سيدتي 10 أشياء إياك أن تقولها للمرأة الحامل؟!

"بينما أكتب لكم هذه الكلمات؛ أنا الآن حاملٌ في أسبوعي الـ34 وأنتظر ولدين توأم غير متماثلين، وأنا وزوجي في غاية السعادة"، بهذه الكلمات تحكي جنيفر مارينو تجربتها مع الحمل لأول مرة، وعن ردود أفعال بعض الأشخاص من حولها، والأسئلة والتعليقات التي كرهتها.