العدد: 5357
2017/02/02
العدد: 5356
2017/02/01
العدد: 5355
2017/01/31
العدد: 5354
2017/01/30
العدد: 5353
2017/01/29
العدد: 5352
2017/01/28
العدد: 5351
2017/01/27
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
"بينما أكتب لكم هذه الكلمات؛ أنا الآن حاملٌ في أسبوعي الـ34 وأنتظر ولدين توأم غير متماثلين، وأنا وزوجي في غاية السعادة"، بهذه الكلمات تحكي جنيفر مارينو تجربتها مع الحمل لأول مرة، وعن ردود أفعال بعض الأشخاص من حولها، والأسئلة والتعليقات التي كرهتها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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10 أشياء إياك أن تقولها للمرأة الحامل؟!
هافنغتون بوست عربي
"بينما أكتب لكم هذه الكلمات؛ أنا الآن حاملٌ في أسبوعي الـ34 وأنتظر ولدين توأم غير متماثلين، وأنا وزوجي في غاية السعادة"، بهذه الكلمات تحكي جنيفر مارينو تجربتها مع الحمل لأول مرة، وعن ردود أفعال بعض الأشخاص من حولها، والأسئلة والتعليقات التي كرهتها.
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