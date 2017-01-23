آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
-
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
-
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
-
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
-
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
-
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
-
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
-
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
فايسبكيون يصورون أنفسهم في المساجد والعمرة والملاهي الليلية وفراش الزوجية
هوس الجزائريين بـ"السلفي" يتجاوز كل الحدود
تحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكانة خاصة في الحياة اليومية للأشخاص وجزءا لا يتجزأ منها، لذا باتوا يحرصون على مشاركة صورهم مع أصدقائهم باستمرار على صفحة "الفايسبوك"، فمنهم من ينشر صوره وهو يرتكب معاصي ويتباهى بذلك هاتكا ستر الله عليه، وآخرون يمارون بصورهم وهم يؤدون عباداتهم فيقعون تحت طائلة الرياء وبين مطرقة التبجح بالمعصية وسندان الرياء تتنوع مناشير وتختلف.
حوّل جل مرتادي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فايسبوك" صفحاتهم إلى مذكرات يومية يوثقون من خلالها بالصور وأحيانا بالمنشورات المكتوبة أدق التفاصيل، حتى وإن كانت تحمل في طياتها بعض الأفعال المشينة التي يرفضها الإسلام ويستنكرها المجتمع برمته.
فمن خلال المنشورات في الصفحات الخاصة والمجموعات يحرص بعض "الفايسبوكيين" على وضع صور لقطع من المخدرات وعليها عبارات تشير إلى جلسة استمتاع مع الأصدقاء، أو طاولة معدة للسهرة مزينة بمختلف أنواع المشروبات الكحولية وقارورات الجعة بأحجام مختلفة، فضلا عن السجائر التي باتت أمرا عاديا بالنسبة إلى أصحاب هذه الصور، ولا يكتفون بنشرها بل يدعون أصدقاءهم إلى الانضمام إليهم ومشاركتهم هذه السهرة التي لا تنسى أو كما يسمونها سهرة العمر، وهذه عينة بسيطة من آلاف الصور التي تعج بها صفحات "الفايسبوك" زيادة على صور لفتيات وشبان يعرضون فيها خرجاتهم رفقة خلانهم على شواطئ البحر أو في الغابات.
وفي مقابل هذه الصور التي يجهر فيها أصحابها بالمعصية بعدما سترهم المولى عز وجل ولم يطلع عليهم أحد، ينشر ثلة أخرى من مرتادي العالم الافتراضي صورهم أثناء تأديتهم مختلف العبادات فمن سلفي داخل المسجد، إلى آخر خلال تأدية الصلاة، إلى سلفي في البقاع المقدسة أو خلال قراءة القرآن الكريم ومجموعة لا يفوتون الفرصة لتذكير أصدقائهم ومتابعيهم بمواظبتهم على صيام السنة يومي الإثنين والخميس وغيرها من النوافل.
وفي هذا الإطار، حذرت المختصة في علم الاجتماع والداعية مليكة خنوش، من خطورة تداول الصور المشيعة للفاحشة على "الفايسبوك" كونها تدعو إلى الانزلاق في السلبية، خصوصا أن غالبية ناشريها يعتمدون أسماء مستعارة حتى يمرروا رسائلهم التي لا يقبلها الشرع ولا الأعراف.
وشددت المتحدثة على خطورة إشاعة هذه الفاحشة في المجتمع حتى أصبحت أمرا عاديا وتلاشت القيم والأخلاق والمبادئ، فما لم يكن مقبولا في مجتمعنا سابقا وبفعل هذه الوسائل صار أمرا عاديا فهونت من خطورته ليصبح أمرا مألوفا، وقد ساهمت بشكل كبير في ظهور بعض السلوكات كالغرور والإعجاب بالنفس زد على ذلك حب التباهي وإظهار المستوى المعيشي لصاحبها.
adelconst2017/02/03 على 11:131
ان لم تستحي ففعل ماشئت**** اخدتهم العزة بالاثم*** هؤلاء هم المجاهرون بالاثم****الله سترهم وهم يفضحون انفسهم****توبوا الى الله*** مادام الايمان في قلوبنا فهده الافعال ستبقى دائما مردودة على اصحابها ولا نعتبرها امر عادي