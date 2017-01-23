جندي فرنسي يطلق النار على مسلح كان يحاول دخول متحف اللوفر

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، إن جندياً أصاب بالرصاص رجلاً مسلحاً بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر وسط باريس وهو يحمل حقيبة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف قوله، إن هجوم اللوفر عمل "إرهابي" على ما يبدو.

وذكر مصدر للشرطة، أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهاجم جندياً آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وقال مصدر آخر في الشرطة، إن الرجل صرخ "الله أكبر" لدى مهاجمته عسكريين قرب متحف اللوفر، بحسب فرانس برس.

وقالت الشرطة، إنه تم إخلاء المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية في حسابها على موقع تويتر، إن الحادث "خطير".

وذكرت متحدثة باسم اللوفر، أن المتحف "مغلق في الوقت الحالي"، لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه.

وقال شاهد من وكالة رويترز للأنباء في موقع الحادث، إن الشرطة طوقت المتحف.