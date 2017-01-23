فضيحة في بلد "الحرية" رجال أمن يعتدون على صحفي فرنسي وجه سؤالاً إلى لوبان

انتشر على الإنترنت، الخميس، تسجيل مصور يظهر رجال أمن وهم يمسكون بصحفي ويدفعونه بعيداً بعنف، بعدما وجه سؤالاً إلى زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان وسط غموض بشأن ملابسات الواقعة.

ولم يتضح ماذا حدث قبيل ذلك في قاعة بمركز للمؤتمرات حيث كان صحفيون ومصورون يحيطون بلوبان لتغطية حملتها لانتخابات الرئاسة.

وقالت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، إنها غير مسؤولة عن طرد الصحفي من منتدى للأعمال كانت تزوره لوبان.

وفي التسجيل المصور يظهر الصحفي بول لاروتورو من صحيفة كوتيديان الساخرة وهو يصيح قائلاً أثناء إخراجه من القاعة: "ابتعدوا عني.. ابتعدوا عني.. ماذا عن حرية الصحافة؟".

وفي الخارج وقعت مشادة شملت الصحفي ومصور وحراس الأمن.

وقال الصحفي، إن حراس الأمن يعملون بشركة خاصة استأجرتها الهيئة المنظمة للمؤتمر وإنهم طردوه بأوامر من مسؤول بالجبهة الوطنية كان واقفاً على مسافة قريبة.

وقالت متحدثة باسم الهيئة المنظمة للمؤتمر لوكالة رويترز للأنباء، إنها لا يمكنها التعقيب على الفور على الواقعة.

ولوبان من بين المرشحين الأوفر حظاً في الانتخابات التي تشهد منافسة حامية على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أنها ستخسر بفارق كبير في جولة الإعادة في السابع من ماي أمام أي مرشح آخر قد تواجهه.

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