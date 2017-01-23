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في تغريدة
ترامب يهدد إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بلهجة قوية، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع تويتر، الجمعة.
وقال ترامب في تغريدته: "إيران تلعب بالنار. وإنهم لا يقدرون كم كان أوباما طيباً معهم. أما أنا فلست كذلك".
ولم تنتظر إيران طويلاً فرد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على ترامب بتغريدة قال فيها: "لا نعبأ بالتهديدات الأمريكية ولن نبادر لإشعال حرب".
وكانت مصادر مطلعة ذكرت، الخميس، أن ترامب يعتزم فرض عقوبات على عدد من الكيانات الإيرانية سعياً لزيادة الضغط على طهران، في حين يضع إستراتيجية أوسع لمواجهة ما يعتبره سلوكاً مزعزعاً للاستقرار من جانبها.
وقالت المصادر، إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية، الجمعة، رداً على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخراً، لكنها أوضحت أنها ستفعل ذلك بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر طلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على نحو ثمانية كيانات إيرانية أو "تدرجها" في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب. وأضاف أن عقوبات ستفرض أيضاً على نحو 17 كياناً آخر بسبب أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية بموجب أوامر تنفيذية أمريكية منفصلة سارية.
وقالت المصادر، إن العقوبات الجديدة يجري الإعداد لها منذ بعض الوقت وإن قرار إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستي يوم الأحد الماضي، ساعد في إثارة قرار الرئيس الأمريكي لفرضها.
صالح - الجزاىر2017/02/03 على 14:221
تعلموا يا عرب الشجاعة من إيران..