السجن تسع سنوات لفلسطيني اخترق أنظمة عسكرية للاحتلال

أ ف ب - الشروق أونلاين

أصدرت محكمة إسرائيلية، الخميس، حكماً بسجن مهندس كمبيوتر فلسطيني من قطاع غزة تسع سنوات، لاختراقه نظام طائرات إسرائيلية بدون طيار لصالح حركة الجهاد الإسلامي، بحسب وزارة العدل الإسرائيلية.

وورد في قرار المحكمة، أن ماجد عويضة (23 عاماً) من مدينة غزة أدين بالتجسس واتهامات أخرى بعد اتفاق قضائي نتيجة التماس تم تقديمه بداية الأسبوع.

وأصدرت محكمة بئر السبع في جنوب فلسطين المحتلة الحكم.

وقال القرار، إن عويضة اعترف بأنه مذنب في "اعتداءات ضد أمن الدولة وضمنها الانتماء إلى منظمة محظورة والعمل لصالحها".

وحسب القرار، فإن عويضة اعترف أنه وافق العام 2015 على تطوير برنامج "لاختراق صور تبثها من أجواء غزة" طائرات عسكرية إسرائيلية بدون طيار، و"بذلك فإنه شارك في مؤامرة لتمرير معلومات إلى عدو لمساعدته في إيذاء أمن دولة (إسرائيل)".

وأوضح القرار، أن عويضة كان مجهزاً بحاسوب محمول وجهاز لتفكيك الشيفرة وصحن لاقط قادر على استقبال معلومات من قمر آموس الصناعي الإسرائيلي للاتصالات المدنية.

وبعد محاولتين فاشلتين، تمكن المرة الثالثة من اختراق بث الطائرة "في الوقت الفعلي.. وبنوعية إتش دي الفائقة الجودة"، وفق القرار.

وتظهر الصور "معلومات استخباراتية عن ناشطين في مجال تخزين وإطلاق الصواريخ".

وقالت المحكمة، أن الجهاد الإسلامي جندته عام 2011 ووافق تلك السنة على "كتابة برنامج حاسوب يمكن من خلاله مراقبة كاميرات المرور في إسرائيل بما يتناسب مع هجمات الجهاد الإسلامي".

وأكد القرار، أن اختراق معلومات الشرطة "كان يمكن أن يساعد الجهاد الإسلامي في تحسين هجماته الصاروخية ضد إسرائيل، والكشف عن مواقع القوى الأمنية فيها".

وأوضح أن عويضة تمكن أيضاً من اختراق النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان عويضة الذي عمل كمهندس صوت لدى الجهاد الإسلامي، وكمذيع في إحدى إذاعاتها، اعتقل في فيفري 2016 خلال انتقاله من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة للعمل في برنامج للمواهب الغنائية العربية.