ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز"، الجمعة، أن محكمة سنغافورية حكمت على دبلوماسي سعودي بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهراً، لتحرشه بمتدربة في فندق أثناء قضائه عطلة في البلاد العام الماضي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقالت الصحيفة، إن بندر يحيى الزهراني (39 عاماً) الملحق بالسفارة السعودية في العاصمة الصينية بكين سيطعن على إدانته والحكم ضده.
والضرب بالعصا قانوني للمخالفين الذكور في سنغافورة. ويمكن أن يطبق النظام القضائي هذه العقوبة في جرائم مثل تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي والتخريب والشغب أو على الأجانب الذين يتجاوزون تأشيرات دخولهم للبلاد بأكثر من 90 يوماً.
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سنغافورة تحكم بضرب دبلوماسي سعودي بالعصا.. لماذا؟
وكالات - الشروق أونلاين
ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز"، الجمعة، أن محكمة سنغافورية حكمت على دبلوماسي سعودي بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهراً، لتحرشه بمتدربة في فندق أثناء قضائه عطلة في البلاد العام الماضي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وقالت الصحيفة، إن بندر يحيى الزهراني (39 عاماً) الملحق بالسفارة السعودية في العاصمة الصينية بكين سيطعن على إدانته والحكم ضده.
والضرب بالعصا قانوني للمخالفين الذكور في سنغافورة. ويمكن أن يطبق النظام القضائي هذه العقوبة في جرائم مثل تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي والتخريب والشغب أو على الأجانب الذين يتجاوزون تأشيرات دخولهم للبلاد بأكثر من 90 يوماً.