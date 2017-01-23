توقيف 3 بارونات وحجز كمية من المخدرات التعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهم في إليزي

تم التعرف على هوية 3 إرهابيين مروجي المخدرات المقضي عليهم، الأربعاء، بمنطقة الحمراء بولاية إليزي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن الأمر يتعلق بكل من الإرهابيين: "غ.الطاهر" و"غ.عمر أحمد" و"ع.نصر الدين" المكنى"النكشة".

للإشارة، فقد قضت قوات الجيش الوطني، الأربعاء على 3 إرهابيين مروجي مخدرات وتم استرجاع كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة الحمراء بولاية إليزي.

وأضاف البيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ضبطت، الخميس، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 71 كلغ من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من تيسمسيلت ووهران بالناحية العسكرية الثانية، 3 بارونات مخدرات وحجزوا كمية أخرى تقدر بـ 33 كلغ و3 مركبات سياحية.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 45 مهربا و4 مهاجرين غير شرعيين وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و8 أجهزة كشف عن المعادن و3 مطارق ضغط و3 مولدات كهربائية وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وبكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة.

من جهة أخرى، ضبطت وحدات لحراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة ، كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ15600 لترا موجهة للتهريب، فيما أحبط عناصر حرس الشواطئ لكل من عنابة بالناحية العسكرية الخامسة، وهران ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية محاولات هجرة غير شرعية لـ 71 شخصا.