قام العشرات من التجار غير الشرعيين، بمدينة تبسة، الخميس، بغلق مقر البلدية، احتجاجا على عدم منحهم المحلات التجارية، التي وعدهم بها الوزير الأول للحكومة عبد المالك سلال، في آخر زيارة له إلى الولاية قبل سنوات.
وقد منع المحتجون الموظفين من الدخول أو الخروج من مقر البلدية، فيما اختار مجموعة أخرى، الصعود فوق بناية المقر والتهديد بالانتحار الجماعي، ما دفع برئيس البلدية إلى الاستنجاد برجال الشرطة، لإيجاد حل مع المحتجين الذين اتهموا مصالح الولاية، في التلاعب بمشاعرهم، خاصة أنهم تحصلوا كما قالوا، على قرارات الاستفادة من محلات على مستوى طريق قسنطينة، ليتم منحها إلى أشخاص آخرين قال بشأنهم التجار الفوضويون، الذين كانوا يحتلون ساحة النصر لعدة سنوات بطريقة فوضوية، إنهم لا علاقة لهم لا بالتجارة الفوضوية، ولا بالتجارة الشرعية.
وقد أكد التجار أنهم توجهوا إلى مقر الدائرة، إلا أنهم لم يجدوا مسؤولا يقنعهم عن مصير محلاتهم، كما منعوا من الدخول إلى مقر الولاية لإبلاغ انشغالهم، إلى المسؤول الأول عن الولاية، ولم يبق أمامهم إلا مقر البلدية، لعل رئيس البلدية يرفع تظلمهم إلى الجهات المعنية لحل المشكلة.
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بعد حرمانهم من محلات
تجار فوضويون يهددون بالإنتحار الجماعي بتبسة
ب. دريد
قام العشرات من التجار غير الشرعيين، بمدينة تبسة، الخميس، بغلق مقر البلدية، احتجاجا على عدم منحهم المحلات التجارية، التي وعدهم بها الوزير الأول للحكومة عبد المالك سلال، في آخر زيارة له إلى الولاية قبل سنوات.
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وقد منع المحتجون الموظفين من الدخول أو الخروج من مقر البلدية، فيما اختار مجموعة أخرى، الصعود فوق بناية المقر والتهديد بالانتحار الجماعي، ما دفع برئيس البلدية إلى الاستنجاد برجال الشرطة، لإيجاد حل مع المحتجين الذين اتهموا مصالح الولاية، في التلاعب بمشاعرهم، خاصة أنهم تحصلوا كما قالوا، على قرارات الاستفادة من محلات على مستوى طريق قسنطينة، ليتم منحها إلى أشخاص آخرين قال بشأنهم التجار الفوضويون، الذين كانوا يحتلون ساحة النصر لعدة سنوات بطريقة فوضوية، إنهم لا علاقة لهم لا بالتجارة الفوضوية، ولا بالتجارة الشرعية.
وقد أكد التجار أنهم توجهوا إلى مقر الدائرة، إلا أنهم لم يجدوا مسؤولا يقنعهم عن مصير محلاتهم، كما منعوا من الدخول إلى مقر الولاية لإبلاغ انشغالهم، إلى المسؤول الأول عن الولاية، ولم يبق أمامهم إلا مقر البلدية، لعل رئيس البلدية يرفع تظلمهم إلى الجهات المعنية لحل المشكلة.