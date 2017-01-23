مناوشات خلال جمع ملفات ترشح الأفلان بتيزي وزو

شهد اجتماع لجنة ترشيحات محافظة تيزي وزو لجمع ملفات ترشح المناضلين الخميس، مناوشات وملاسنات كادت أن تتحول إلى اشتباك بالأيدي بين الحاضرين، وهذا بعدما طُلب من ممثلي مختلف القسمات الخروج من قاعة الاجتماع الذي ترأسه أعضاء اللجنة الولائية وعضو من المكتب السياسي.

حيث طلب من الممثلين الدخول الواحد تلو الآخر من أجل تسليم الملفات، الأمر الذي أثار استياء هؤلاء وخلق جوا من التوتر بين المؤيدين والمعارضين لهذا الاجراء، الذي استحدث بهذه المناسبة، خلافا لما كان معمولا به في السابق، إذ كان يتم تسليم الملفات دفعة واحدة، بحضور ممثلي جميع القسمات. وحاولنا الاتصال بالمحافط والنائب البرلماني عن حزب الآفلان بتيزي وزو للاستفسار عن الحادثة ولكن هاتفه كان خارج التغطية. وقد تم تقديم ودفع 85 ملفا لترشح مناضلي الأفلان من بينهم 19 امراة قدمت ترشحها لخوض غمار التشريعيات بالولاية.