تحولت نهار الجمعة رحلات الكثير من العائلات القادمة من البويرة ومن عديد الولايات المجاورة للتنزه واستكشاف منطقة تيكجدة السياحية بالبويرة إلى جحيم بعد أن وجدت نفسها محاصرة بين مطرقة الكم الهائل من السيارات والإزدحام الذي خلفته وكذا سندان احتجاج، سكان قرية سليم الذين أغلقوا الطريق للمطالبة بالغاز الطبيعي.
السكان الذين قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 33 صباحا على مستوى قرية سليم التابعة لبلدية حيزر شرق البويرة برروا خطوتهم بتذمرهم من التأخر في ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي بالرغم من قساوة المنطقة وما تعرفه من برودة شديدة وتساقط كثيف للثلوج مع انسداد الطرق المؤدية إليها لفترات طويلة، بما يجعلهم في عزلة يصعب فيها الحصول على قارورة غاز أو حتى المؤونة الضرورية، ليجد الزوار القاصدين منطقة تيكجدة عبر هذا الطريق، خاصة العائلات أنفسهم محتجزون بين المتاريس التي وضعها هؤلاء المحتجين وبين استحالة العودة لكثرة السيارات والحافلات بالطريق لاسيما بمحور الدوران التل الأحمر، وهي الظاهرة التي باتت تتكرر في كل اسبوع، خاصة يوم الجمعة، هذا فيما اضطر البعض الآخر ممن هو على دراية بالمنطقة إلى تحويل طريقه عبر بشلول ومنطقة تيكبوشت تجنبا للوقوع في الإزدحام والبقاء فيه لساعات طويلة.
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محتجون يغلقون الطريق ويحتجزون المواطنين لساعات
رحلات سياحية إلى تيكجدة تتحول إلى جحيم
أحسن حراش
تحولت نهار الجمعة رحلات الكثير من العائلات القادمة من البويرة ومن عديد الولايات المجاورة للتنزه واستكشاف منطقة تيكجدة السياحية بالبويرة إلى جحيم بعد أن وجدت نفسها محاصرة بين مطرقة الكم الهائل من السيارات والإزدحام الذي خلفته وكذا سندان احتجاج، سكان قرية سليم الذين أغلقوا الطريق للمطالبة بالغاز الطبيعي.
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السكان الذين قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 33 صباحا على مستوى قرية سليم التابعة لبلدية حيزر شرق البويرة برروا خطوتهم بتذمرهم من التأخر في ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي بالرغم من قساوة المنطقة وما تعرفه من برودة شديدة وتساقط كثيف للثلوج مع انسداد الطرق المؤدية إليها لفترات طويلة، بما يجعلهم في عزلة يصعب فيها الحصول على قارورة غاز أو حتى المؤونة الضرورية، ليجد الزوار القاصدين منطقة تيكجدة عبر هذا الطريق، خاصة العائلات أنفسهم محتجزون بين المتاريس التي وضعها هؤلاء المحتجين وبين استحالة العودة لكثرة السيارات والحافلات بالطريق لاسيما بمحور الدوران التل الأحمر، وهي الظاهرة التي باتت تتكرر في كل اسبوع، خاصة يوم الجمعة، هذا فيما اضطر البعض الآخر ممن هو على دراية بالمنطقة إلى تحويل طريقه عبر بشلول ومنطقة تيكبوشت تجنبا للوقوع في الإزدحام والبقاء فيه لساعات طويلة.