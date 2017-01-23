فيما يبقى خطّ مرسيليا محلّ تفاوض انطلاق استغلال خطّ مستغانم برشلونة بمعدّل 4 رحلات أسبوعيا

تستعدّ مؤسسة الميناء التجاري على مستوى ولاية مستغانم، لاستغلال الخطّ البحري الجديد نحو ميناء برشلونة بإسبانيا بمعدّل 4 رحلات في الأسبوع ابتداء من شهر جويلية المقبل وهو الخطّ الثاني بعد فالنسيا.

تمّت الموافقة رسميا على استغلال الخطّ البحري الثاني على مستوى الميناء بمستغانم نحو وجهة ميناء برشلونة الإسباني وهو الثاني من نوعه بعد نحو سنة من دخول خطّ مستغانم ـ فالنسيا مجال الخدمة العام الماضي، ويدخل ذلك في إطار تحسين خدمات النقل البحري وتوسيعها لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج وتخفيف الضغط عن ميناءي وهران والغزوات بتلمسان، إضافة إلى خلق حركية في نقل المسافرين، خصوصا أنّ الخطّ الجديد سيكون بمعدّل 4 رحلات أسبوعيا ابتداء من الصائفة المقبلة بمعدّل 1200 مسافر و300 مركبة في كلّ باخرة الذي من المنتظر أن تعمل فيه الشركة الوطنية للنقل البحري وشركة بيلاريا الاسبانية ويفتح في نفس الوقت لاستغلال بواخر شركات أخرى مستقبلا، وعليه ستكون الجالية الجزائرية بأوروبا وباسبانيا تحديدا أمام فرص جديدة للتنقّل نحو مستغانم ومختلف الولايات الغربية خصوصا أنّ برشلونة إحدى المدن الاسبانية الأكثر ارتيادا.

كما سيسمح هذا الخطّ بتعزيز القدرات السياحية لولاية مستغانم التي تستعدّ لتحقيق قفزة في النمو على جميع الأصعدة من بينها قطاع السياحة، كما رست قبل أيّام باخرة كورسيكا بميناء مستغانم التي ستضمن خدمات النقل البحري نحو خطّ ثالث بفرنسا يرجّح أنّه يخصّ مرسيليا الذي من المتوقّع أن يدخل الخدمة هو الآخر خلال الصائفة المقبلة لتنتعش حركة المسافرين ما بين الولاية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط كما ستعزز هذه الخطوط القدرات الاقتصادية للولاية من خلال توسيع مجال التصدير.